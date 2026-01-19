סוכות מתעמת עם עובדי המפעל דוברות

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), יו"ר ועדת המשנה לענייני איו"ש, ביקר אמש (ראשון) במפעל פסולת אלקטרונית סמוך ליריחו, בשטח A, שלדבריו מצית אש בזדון ומזהם את האוויר ביישובי קדם ערבה ובית חוגלה.

במהלך הסיור, שנערך במסגרת טיפולו בתופעת שריפות הפסולת ביהודה ושומרון, ניסו בעלי המפעל למנוע מסוכות לתעד את המתרחש במקום.

עימות פרץ בין הצדדים, כאשר סוכות הטיח בבעלי המפעל, "אתם מדליקים פה אש כדי לזהם את כל יישובי האזור".

לאחר הסיור הוא מסר: "מדובר באירוע מופרע לגמרי. זה מחדל שמפעל שממוקם בשטחי A לא מטופל על ידי מדינת ישראל על אף שהוא מייצר כמויות אדירות של פסולת אלקטרונית שמזהמת באופן ישיר את כל היישובים בהם מתגוררים אזרחים ישראלים ודה-פקטו גורם למוות מיותר בקרב אזרחי ישראל".

ח"כ צבי סוכות במהלך הסיור צילום: דוברות

הסיור עורר תגובה חריפה מצה"ל, שלפיה סוכות הפר את הנהלים ונכנס לשטח A ללא תיאום מוקדם עם גורמי הביטחון.

בצה"ל נמסר כי הסיור התקיים באזור המועצה האזורית מגילות, וכי סוכות חרג מהאזור המותר. כוח צה"ל הוזנק למקום כדי לוודא את ביטחונו והוביל אותו החוצה.

מנגד, טען ח"כ סוכות כי הסיור התקיים בליווי חיילי צה"ל, וכאשר נאמר לו כי חרג מהאזור, עזב את המקום בהתאם להנחיה. לדבריו, השריפה הקודמת שפרצה באותו מפעל לפני כשבועיים גרמה לזיהום אוויר כבד בכל האזור.