ח"כ דיסטל אטבריאן ביציאה מהדיון ללא קרדיט | סטילס: Yonatan Sindel/Flash90

בבית משפט השלום בתל אביב התקיים הבוקר (שני) דיון בתביעת הדיבה שהגיש עמרי רונן, פעיל תנועת המחאה 'אחים לנשק', נגד חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן.

רונן תובע פיצויים בסך 500 אלף שקלים, בעקבות דבריה של דיסטל אטבריאן לפיהם "ידיו מגואלות בדם" נרצחי השבעה באוקטובר. במהלך הדיון ניסה השופט להביא את הצדדים להסכמה, אך המחלוקות נותרו בעינן.

רונן העיד בפוסט שפרסם: "גם אני ביקשתי לסיים בהסכמה פשוטה וברורה". מנגד, ח"כ דיסטל הבהירה כי היא מסרבת לפשרה, "לא נתתי לעמרי רונן אפילו לא מילימטר", ואמרה כי מדובר ב"תביעת השתקה".

לדבריה, "הארגון הזה, שפירק את המדינה, שפירק את הצבא, שמנסה עכשיו לפרק את כבודם וחסינותם של חברי הכנסת, כי אסור לבקר אותם - כל תביעות ההשתקה האלה, אני לא אתכופף ואני לא אכנע. אני הולכת עם הסיפור הזה עד הסוף".

עו"ד מיכאל דבורין, המייצג את חברת הכנסת, הסביר בדיון כי עצם התביעה מהווה קמפיין הרתעה נגד נבחרי ציבור.

רונן מצדו מסר לאחר הדיון: "אי אפשר להגיע לפשרה עם ח"כ כמו דיסטל. היא בחרה שלא להתנצל בפניי על התנהגותה ופגיעתה בי".