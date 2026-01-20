סוכות בדיון מתייחס לאסון במעון ללא קרדיט

דיון סוער נערך היום (שלישי) בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, לאחר שנחשף כי באוניברסיטת חיפה נהנו מהעדפה מתקנת 245 סטודנטים מהחברה הערבית - לעומת 143 משרתי מילואים בלבד, ורק מתוקף הוראת שעה שפגה תוקפה.

יו"ר הוועדה, ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), תקף את המדיניות הנהוגה במוסדות להשכלה גבוהה והבהיר כי מדובר ב"מציאות עקומה".

לדבריו, "אנחנו חיים במדינה שבה קומץ קטן של אזרחים נושא על גבו את נטל המילואים. אי אפשר להשלים עם מצב שבו משרתי מילואים ולוחמים לא מקבלים את אותה העדפה. זה עיוות מוסרי וערכי".

סוכות התייחס בדיון להצעת החוק שמקדם ח"כ יצחק קרויזר לעיגון העדפה מתקנת קבועה למשרתי מילואים, והבהיר כי מדובר במהלך עומק: "באנו לשנות. נייצר העדפה מתקנת אמיתית לאנשים שמקריבים, מסכנים את חייהם ומחזיקים את ביטחון המדינה על הכתפיים".

בפתח הדיון התייחס סוכות לאסון שאירע במעון בירושלים, בו נספו שני פעוטות. לדבריו, מדובר באירוע שמטלטל את מדינת ישראל כולה, ובמיוחד הורים לילדים קטנים.

"אני מבקש לשלוח חיבוק למשפחות הילדים שנהרגו ולמשפחות הפצועים", אמר סוכות.

הוא התריע כי במדינת ישראל פועלים מעונות רבים ללא פיקוח וללא רישיון. לדבריו, הסיבות לכך כוללות מחסור במקומות במעונות מפוקחים והיעדר סבסוד מספק מצד המדינה.

בהמשך הודיע כי ועדת החינוך תקיים דיון חירום בנושא, בשיתוף גורמי הרווחה, מתוך מטרה לגבש תשתית ראויה למעונות מפוקחים ולהפסיק את פעילותם של מעונות שאינם עומדים בסטנדרטים הנדרשים.

"אני בהחלט אלמד ואני גם אכנס לזה דיון כדי לוודא מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, כי אין סיכוי שאנחנו נכשיר מציאות שבה לא רושמים ילדים רק בגלל שהם נולדו אחרי הזמן הראשון", הצהיר סוכות בראיון לרדיו 'קול חי'. "זה אירוע שהוא לא הגיוני".

הוא הודה כי הנושא חדש לו אך הבטיח לטפל בו בנחישות לאחר שקיבל פניות רבות מהורים מיואשים. הוא הציע מודל חלופי שיאפשר פתיחת קבוצות חדשות במהלך השנה בהתאם לגידול הטבעי במספר התינוקות.