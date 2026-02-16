סוכות ביציאה מהביקור ללא קרדיט

פרסום ראשון: חבר הכנסת צבי סוכות ביקר אמש (ראשון) בכלא שקמה את בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, העצור בשל מעורבות בפרשת הברחות סיגריות לרצועת עזה.

היום צפויה חברת הכנסת לימור סון הר מלך להגיע לבקר את זיני בכלא. גם יושב ראש מפלגת נעם, חבר הכנסת אבי מעוז, צפוי לערוך ביקור במקום.

סוכות מסר ביציאה מהכלא: "אני יוצא מביקור ארוך אצל בצלאל זיני, אדם שעשה למעלה מ-800 ימי מילואים, נלחם בעזה במסירות נפש וסיכן את החיים שלו עבור עם ישראל, כדי להביא להכרעה וניצחון בקרב. הוא מכחיש את כל החשדות נגדו ומאמין בחפותו. אנחנו לא נרפה ונמשיך להילחם עבורו למען האמת".

לפני כשבוע וחצי הגישה פרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד זיני (50) מעופרה, ששימש כאחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה". מתוקף תפקידו, החזיק בהיתרי כניסה לשיירות כלים לתוך הרצועה.

לפי האישום, הוא ניצל את האמון שניתן בו כדי להבריח כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה בשלושה סבבים שונים, תמורתם קיבל סכום של 365 אלף ש"ח.

זיני אישר כי קיבל מאות אלפי שקלים, אך הכחיש שהכספים התקבלו בתמורה לסיוע בהברחות לרצועת עזה. לטענתו, סבר שמדובר בתרומה חוקית שחייל ביחידתו השיג עבור פעילות היחידה.