משרד הביטחון הודיע היום (שלישי) על הקמתן של ארבע מכינות קדם-צבאיות חדשות, שיחלו לפעול ב-1 בספטמבר 2026.

המכינות מוקמות כחלק מהמדיניות לחיזוק ההתיישבות והחוסן הלאומי, בדגש על אזורי גבול ויישובי ספר.

ההחלטה התקבלה בתום תהליך בחינה מקצועי באגף הביטחוני-חברתי של המשרד, ומתואמת עם שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם.

המכינות שיאושרו הן: מכינה בגיתית (בקעת הירדן) - לבנים ולבנות. מכינת "בעוז הרוח" באשדוד - מכינה דתית לבני נוער חרדים ודתיים-לאומיים. מכינה ע"ש אל"מ אסף חממי במבטחים - לבנים ולבנות, בעוטף עזה. מכינה באיבים - לבנים ולבנות, בעוטף עזה.

כיום פועלים בישראל כ-5,000 חניכים ב-64 מכינות ברחבי הארץ, ביניהן 18 מוקדים שהוקמו לראשונה השנה בלבד. מתוך אלה - 11 בנגב המערבי, 6 בגליל העליון ואחד בבקעת הירדן.

כ"ץ מסר: "המכינות הקדם-צבאיות הן אחד ממנועי העוצמה החשובים ביותר של מדינת ישראל. הן מעצבות דור של צעירות וצעירים חדורי שליחות, אחריות ומנהיגות שיהיו חלק מדור המפקדים הבא של צה"ל. הקמת מכינות חדשות, דווקא בנקודות אסטרטגיות בגבולות וביישובי הספר, מחזקת לא רק את מערך ההגנה וההתיישבות - אלא גם את החוסן החברתי והערכי של המדינה. זה החזון שלנו, כחלק ממדיניות הגנת הגבולות שאנחנו מובילים".

ראשת האגף הביטחוני-חברתי, דליה ינקו, ציינה כי המהלך הוא חלק מאסטרטגיה כוללת לחיזוק קהילות הגבול באמצעות חינוך, ביטחון והתיישבות, "אנו מאמינים כי הימצאותם של בני נוער בנקודות אסטרטגיות לאורך הגבולות יש בכוחה לתרום להתיישבות, לביטחון, לחינוך ובכך לחזק את חוסנן של הקהילות ואת חוסנה של החברה".