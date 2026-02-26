הסכם "שוה"ם 4", לפינוי והעתקת 11 מחנות צה"ל מאזורי ביקוש, נחתם היום (חמישי) בטקס בראשות שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

ההסכם נועד לקדם פיתוח אזרחי וכלכלי באמצעות שחרור קרקעות במרכז הארץ והעתקת הבסיסים לאזורים בעדיפות לאומית.

השטח הכולל של המחנות שיועתקו משתרע על כ-2,300 דונמים וצפוי לשמש להקמת כ-19 אלף יחידות דיור, כמיליון מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר וכ-1,000 חדרי מלון.

בין המחנות שיפונו: בסיס המכללות הצבאיות בגלילות שיועתק לירושלים, בסיסי המש"א בצריפין, תל השומר וחיפה, בסיס הטירונים "דותן" (מחנה 80), חלק ממפקדת פיקוד העורף במחנה רחבעם, בסיס הציוד "טירה" בטירת הכרמל ויתרת מחנה צריפין הכוללת ארבעה מחנות נוספים.

בנוסף סוכם כי משרד הביטחון וצה"ל יקימו מנהלת משותפת לבחינת היתכנות העתקת מחנה הקריה מתל אביב. המהלך צפוי להתפרס על פני עשור, ובמערכת הביטחון מציינים כי לצד התועלת האזרחית, צפוי שיפור בתנאי המשרתים בבסיסים החדשים.

השר כ"ץ אמר, "אנחנו משחררים קרקעות בלב אזורי הביקוש ומניעים תנופה אדירה של בנייה, תעסוקה ופיתוח - מהלך שייצר מקומות עבודה, יחזק את הכלכלה ויהווה מנוע צמיחה משמעותי לשנים קדימה. במקביל, העתקת המחנות תתרום לחיזוק הפריפריה ולהעמקת הנוכחות הלאומית באזורים הזקוקים לכך".

השר סמוטריץ' הוסיף: "ההסכם הוא מהלך אסטרטגי שמחבר בין צורכי הביטחון לבין צורכי האזרחים - פינוי מחנות, הקמת בסיסים חדשים ומתקדמים לצה"ל ושחרור קרקעות לעשרות אלפי יחידות דיור, שטחי תעסוקה ומסחר. זהו מהלך ציוני שמייצר מנועי צמיחה משמעותיים לנגב ולגליל, מחזק את ההתיישבות, מביא אוכלוסייה חזקה לאזורי עדיפות לאומית ותורם לייהוד הנגב והגליל כחלק מחזון לאומי ארוך טווח".

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, הוסיף: "ההסכם יסייע בהגדלת ההיצע, האצת שיווקים ויצירת ודאות תכנונית לטווח הארוך. פינוי מחנות צה"ל ממרכזי הערים מאפשר לקדם תכנון מתקדם של שכונות חדשות בסטנדרט גבוה, בדגש על תשתיות תחבורה, מוסדות ציבור ושטחים ירוקים. זוהי השקעה לטובת אזרחי ישראל והדורות הבאים שיביאו לצמיחה מאוזנת ולחיזוק כלל חבלי המדינה".

אלוף (מיל') ברעם ציין: "מדובר במאמץ ארוך שנים, בהובלת משרד הביטחון, שהגיע לשיאו בשנה האחרונה ומשתלב בהסכמים נוספים שחתמנו, לרבות עם עיריית ירושלים. זוהי הזדמנות של פעם בדור להקים תשתיות מודרניות וטכנולוגיות, שיחזקו אופן דרמטי את מוכנות צה"ל לאתגרי הענק המתהווים ויאפשרו ללוחמי צה"ל לשרת ולהתאמן במתקנים הראויים להם. אנחנו לא עוצרים ב-11 המחנות הללו. היעד הבא שלנו הוא הקריה בת"א. כולנו מבינים שמערכת הביטחון צריכה לצאת ממרכז ת"א. ההסכם שנחתם היום כולל גם הקמת מנהלת משותפת למשרד הביטחון ולצה"ל, שתפעל לקידום המהלך".

מ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל, עידן מועלם, אמר: "פינוי המחנות ההיסטוריים הוא המפתח לשחרור הקרקעות במרכז הארץ. זוהי התשובה הציונית והכלכלית המוחצת למחסור בקרקע". ראש אגף התכנון, אלוף הדי זילברמן, הוסיף: "העתקת המחנות במסגרת ‘שוה"ם 4’ הינה מהלך אסטרטגי רחב היקף, המהווה בשורה לצה"ל, שתאפשר היערכות טובה יותר לאתגרי העשור הבא".

רות אפריאט ,מנהלת החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל, חתמה: "ההסכם מייצר מקסום אינטרסים לאומיים- ביטחוניים, כלכליים וחברתיים ותורם לפיתוח המשק, הכלכלה והחברה בישראל בראייה ארוכת טווח".