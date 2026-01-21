נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הזהיר כי ארה"ב תגיב בכוח אם איראן תהרוג מפגינים או תנסה להוציא לפועל איומי התנקשות נגדו.

בריאיון לרשת NewsNation ששודר הלילה (רביעי), נשאל טראמפ על דיווחים שלפיהם הרשויות באיראן ממשיכות להרוג מפגינים נגד המשטר, וכן על האיום בהתנקשות נגדו שהשמיעו הרשויות ברפובליקה האסלאמית בסוף השבוע.

"ובכן, הם לא צריכים לעשות את זה, אבל השארתי הנחיה: אם יקרה משהו אי פעם - כל המדינה תתפוצץ", השיב טראמפ. "אני אכה בהם כל כך חזק, ונתתי הנחיות תקיפות מאוד בנושא - אנחנו פשוט נמחק אותם מעל פני האדמה".

דבריו של נשיא ארה"ב מגיעים על רקע מתיחות גבוהה בין איראן לארצות הברית, בעקבות הדיכוי האלים של ההפגנות נגד המשטר ואיומיו של טראמפ להכות באיראן בעוצמה אם מפגינים ייהרגו.

טראמפ התייחס מוקדם יותר בשיחה עם כתבים בבית הלבן לאפשרות שיורה על תקיפה באיראן בשל הדיכוי האלים של מפגיני המחאה.

"ובכן, לגבי איראן - הם עמדו לתלות 837 אנשים… ואנחנו הודענו להם שאם זה יקרה, זה יהיה יום רע מאוד עבורם, והם החליטו לא לעשות זאת", אמר טראמפ והוסיף: "אני לא יכול לומר לכם מה יקרה בעתיד, אבל לכאורה הם הסירו את זה מהשולחן. האם האפשרות הצבאית ירדה מהפרק? לא".