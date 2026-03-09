נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) בריאיון לאתר "טיימס אוף ישראל" כי ההכרעה לגבי סיום המלחמה באיראן תתקבל בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך הדגיש כי ההחלטה הסופית תהיה שלו.

"אני חושב שזה הדדי... קצת. שוחחנו. אני אקבל החלטה בזמן הנכון, אבל הכל יילקח בחשבון", אמר.

הריאיון עם טראמפ התקיים זמן קצר לאחר שכלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי מועצת המומחים מינתה את מוג'תבא חמינאי, בנו של האייתוללה עלי חמינאי שחוסל, למנהיג העליון הבא של המדינה.

טראמפ נשאל מה תגובתו לדיווח, לאחר שאמר בריאיון מוקדם יותר לרשת ABC כי המנהיג הבא של איראן לא "יחזיק מעמד זמן רב" ללא אישור מהבית הלבן, והשיב: "נראה מה יקרה".

במהלך הריאיון שיבח טראמפ גם את נתניהו ואת שיתוף הפעולה ביניהם במהלך הלחימה.

"ביבי עושה עבודה מצוינת. עבדנו יחד. הרסנו מדינה שרצתה להשמיד את ישראל. איראן הייתה משמידה את ישראל אם אני לא הייתי בסביבה. ואם ביבי לא היה בסביבה, ישראל לא הייתה קיימת היום".

