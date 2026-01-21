השוטרים מחלצים נהג שהותקף דוברות המשטרה

ארגון 'יהודית' הגיש היום (רביעי) תלונה במשטרה נגד אישה שהורידה חולצה בפני קבוצת מפגינים חרדים במהלך הפגנה שהתקיימה אתמול בכביש 4 סמוך לבני ברק.

מדובר במקרה שני שאירע בתוך יממה, לאחר שבמהלך הפגנה בעיר אלעד תועדה נהגת מרימה חולצה מול מפגינים בניסיון לגרום להם לפנות את הכביש.

בארגון ציינו כי התלונה הוגשה "בגין הטרדה מינית וביצוע מעשה מגונה במרחב הציבורי כנגד צעירה אשר בחרה לחשוף את גופה ולרקוד ללא חולצה אל מול קבוצת מפגינים חרדים".

עוד נמסר מטעם הארגון, כי "בשנים האחרונות, על רקע השסע החברתי המתרחב, אנו עדים לתופעה מטרידה ופסולה שבה נשים בוחרות להפוך את גופן לכלי לניגוח. המקרה שאירע אמש, בו צעירה בחרה להתפשט ולהפגין מיצג פרובוקטיבי מול קהל חרדי, חצה את הקו האדום שבין חופש הביטוי לבין עבריינות מינית".

מוריה ליטווק, מנכ"לית הארגון, מסרה, "הטרדה מינית נובעת מרצון לבזות, להשפיל ולפגוע. אין דרך אחרת להגדיר את הפעולה הזו מלבד כפייה מינית על קהל שבוי".

לדבריה, "צורת המחאה הזו איננה לגיטימית בשום דרך ובשום דמוקרטיה. אני קוראת למשטרת ישראל ולמערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם המטרידה, למען שמירה על המרחב הציבורי כבטוח ומכבד לכלל המגזרים".