האדמו"ר מסאטמר הודיע אמש (מוצאי שבת) כי הוא אוסר על בחורי ישיבות ואברכים מקהילתו להשתתף בהפגנות נגד גיוס בני ישיבות, וזאת בעקבות מקרי המוות של שני בחורי ישיבה בהפגנות - יוסף אייזנטל ז"ל ונפתלי צבי קרמר ז"ל.

בתחילת דבריו התייחס האדמו"ר לאירועים בהם נהרגו הבחורים, וכינה אותם "רציחות על ידי נהגים רוצחים שבכוונה תחילה נכנסו עם האוטובוסים כדי לפגוע בבחורים".

הרבי השווה את המצב לחטיפה ורצח שלושת הנערים בשומרון ב-2014, ואמר: "דיברתי אז ושאלתי שאלה קשה - מי נותן רשות לשלוח בחורים לשטחים הכבושים? זה מקום סכנה. ההורים ששלחו את ילדיהם למקום סכנה - דמם על ידם".

"כמו שכל אחד מבין שלא שולחים בחורים לשטחים ששם מסתובבים רוצחים ערבים, אותו דבר לא שולחים בחורים להפגנות ששם מסתובבים רוצחים ציונים - זה בדיוק אותו דבר", הצהיר האדמו"ר.

הרבי הכריז: "יש לנו ישיבות וכוללים בירושלים ובני ברק, ואני רוצה מכאן לאסור לאנשי שלומינו לא להשתתף בהפגנות שמסתובבים שם רוצחים ציונים. על פי שנים עדים יקום דבר - שני בחורים נרצחו, וזה מספיק".