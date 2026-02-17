האדמו"ר מ'שבט הלוי' התייחס היום (שלישי) לאירועים האחרונים בבני ברק, בשיחה שנשא בפני תלמידי ישיבתו על רקע המהומות בעיר.

"על כל בחור לדעת כלל ברזל", אמר האדמו"ר. "להפגנות הולכים רק לכאלה שגדולי ישראל מורים ללכת, דווקא להפגנות שיוזמים גדולי ישראל ותו לא. אין שום היתר לבחור להתנהג לפי רגשי הלב".

לדבריו, גם כאשר מתרחש אירוע המעורר תחושת שליחות או מצווה, חובה לברר אם הדבר נעשה בהוראת גדולי ישראל, "ואם לא - עליו לברוח מהמקום כמטחווי קשת".

האדמו"ר הזהיר מפני הסכנה הכרוכה בהשתתפות באירועים מסוג זה וציין כי "כפי שראינו ביום ראשון, חפים מפשע ועוברי אורח תמימים נעצרו ונפצעו. זה מקום של סכנה, ואין שום חיוב של מסירות נפש על דברים כאלה". עוד הדגיש, "מעשי ונדליזם לא היו מעולם דרכם של בני ישראל".

בסיום דבריו קרא לתלמידיו להעמיק בלימוד התורה ואמר, "מה שמוטל עלינו לעשות הוא לקיים את דברי הגמרא - 'השכם עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהם'. תולעת יעקב אין כוחה אלא בפה".