מהומות מחוץ ללשכת הגיוס דוברות המשטרה

מחאה אלימה מחוץ ללשכת הגיוס: עשרות מפגינים קיצוניים הגיעו הבוקר (רביעי) ללשכת הגיוס בתל השומר, במטרה לשבש את יום גיוס החרדים לצה"ל המתקיים במקום.

המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית ופועלת בכוחות מתוגברים כדי לאפשר את המשך הליכי הגיוס כסדרם.

במהלך הפרות הסדר, ניסו מפגינים לחסום את נתיבי הנסיעה תוך שהם נשכבים על הכביש ומונעים מעבר של כלי רכב. שוטרים שנפרסו באזור חילצו את הרכבים שנתקעו, ועד כה דווח על מעצר של מפגין אחד.

בעקבות ההפגנה, המשטרה חסמה מספר צירים מרכזיים באזור קריית אונו ותל השומר. הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור ולהשתמש בדרכים חלופיות.

מהמשטרה נמסר כי "לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".