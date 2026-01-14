בישיבת היערכות שנערכה אתמול (שלישי) בין הנהלת המשרד לשירותי דת לבין פיקוד מחוז דרום של משטרת ישראל, הוצגו צעדי בטיחות חדשים לקראת הילולת הבבא סאלי שתתקיים בשבוע הבא בנתיבות.

במסגרת ההכנות, הוצגו שינויים פיזיים במתחמים הסמוכים לקבר, שנועדו לאפשר תנועה בטוחה ומבוקרת ולהפחית עומסים.

מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, הבהיר כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים במקום ותפעיל מערך פיקוח ושליטה בזמן אמת.

נמסר כי לקחי שנים קודמות יושמו בתכנון האירוע, בדגש על מניעת דוחק ותגובה מהירה למצבי חירום.

במקביל, צפויה להתקיים תפילה מיוחדת להשבתו של רני גואילי, לוחם יס"מ שנחטף לרצועת עזה בשבעה באוקטובר.

המשרד לשירותי דת והמשטרה קוראים לציבור להישמע להנחיות, להעדיף תחבורה ציבורית ולנהוג בסבלנות. הכניסה לאזור ההילולא תיחסם לכלי רכב פרטיים לאורך ימי האירוע.