יו"ר ש"ס אריה דרעי הכריז בהילולת הבבא סאלי כי הנר הראשון להילולה יימכר בסכום של מיליון שקלים - סכום הגבוה מהמקובל בשנים האחרונות, שבהן עמד המחיר על מאות אלפי שקלים.

דרעי ביקש מהמתמודדים על הרכישה להעלות את הסכום והסביר, "ערוץ 12 ביזו וזלזלו בכבודו של הצדיק הבבא סאלי ובהילולא הקדושה, עם רמיזות מכוערות על 'קומבינות'. על חילול השם הזה אי אפשר לשתוק".

לכן, המשיך דרעי, "כדי להשיב את כבוד הצדיק, ביקשתי שתרומת הנר הראשון תעלה למיליון ש"ח. זו המסורת שלנו, זו האמונה שלנו, ושום לעג לא יזיז אותנו ממנה".

במהלך נאומו אמר דרעי כי "אין לעבור לסדר היום על פגיעה בכבוד צדיקי ישראל ובמסורת האמונה". לדבריו, העלאת סכום התרומה נועדה לבטא השבת כבוד ותמיכה במוסדות התורה והחינוך.

ההילולא מתקיימת במימון משרד לשירותי דת, ובמהלכה תורמים המשתתפים סכומים משמעותיים.

לפי התחקיר ששודר, דרעי מעודד תרומות לעמותה פרטית בשם "הקרן להנצחת באבא סאלי", המזוהה עם הרב ברוך אבוחצירא - בנו של הבבא סאלי ומקורבו של דרעי.