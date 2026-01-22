ריקי ברקוביץ', אמו של רס"ר איל ברקוביץ' הי"ד שנפל בלחימה ברצועת עזה, מתבטאת בחריפות נגד נוסח חוק הגיוס המוצע, וטוענת כי הוא לא מקדם שינוי אלא מקבע את העוול הקיים.

ברקוביץ', שעסקה בסוגיית הגיוס עוד בטרם נפילת בנה, הגיעה לוועידת חוק הגיוס של ערוץ 7 והביעה את כאבה מהפער שהיא חשה בזמן הלחימה.

היא סיפרה כיצד בתקופת המלחמה התקשתה למצוא מחליפים למורים שגויסו, ואף פנתה לקהילות חרדיות בבקשה לעזרה, אך נענתה בשלילה. לדבריה, אם אמונה בלימוד תורה היא זו שמגנה ומצילה, "אל תלכו הביתה, גם לא להתקלח, שבו בבית המדרש כמו שהחיילים לא יוצאים הביתה".

היא דחתה את הטענה שלפיה השיח הציבורי סביב חקיקה מרחיק את הציבור החרדי מהשירות בצה"ל: "דווקא מחזור הגיוס האחרון של חרדים הוא הגדול ביותר. התהליך קורה".

היא התייחסה לפער שבין הרחוב החרדי להנהגה החרדית: "אנשים פונים אליי ברמה האישית בנימה אחרת, אבל בהנהגה יש פחד דמוני מהשירות בצה"ל". היא סיפרה כי בנה כתב פירוש מיוחד למשניות.

ברקוביץ' הוסיפה כי היא אינה רואה בצבא גורם שמבקש "לחלן" או "לשנות" את החרדים: "אנחנו זקוקים להם כמו שזקוקים כמדינה לתשלום מיסים".

בהתייחסה לטענה כי התנגדות לחוק מהווה שירות למתנגדי הממשלה, אמרה: "מכעיס אותי הטענה שאני אידיוטית שימושית, כלי למי שמבקשים להפיל את הממשלה. אני מציעה לכולם לקרוא את החוק ולראות שהוא מנציח את העוול. זו לא התקדמות. זה להישאר במקום". לדבריה, היא "מאוד רוצה לראות את הממשלה מצליחה, וסבורה שהציונות הדתית עשתה דברים חשובים בהתיישבות, אבל הביקורת ממוקדת בנושא הגיוס".

לדבריה, החוק הקיים אינו מתאים עוד: "אם רוצים שינוי צריך שינוי בחוק, שכיום הוא פוגע בביטחון ישראל ומקבע את העוול. ההחלטות של תקופת בן גוריון התאימו לתקופתו כמו שהצנע התאים לתקופה ההיא. אי אפשר להנות ממנעמי החיים כאן ולא להשתתף בנטל".

על ניסיונות להידבר עם נציגי הציבור החרדי סיפרה: "החרדים מסרבים להיפגש איתנו. אין שום דיאלוג. הם ממש חוששים. היו מפגשים בפארקים, אבל לא משהו ברמה ממוסדת".

בסיום דבריה הזכירה את בנה איל, שנפל יחד עם גל איזנקוט הי"ד, בנו של ח"כ גדי אייזנקוט: "גל ואיל היו כתשע שנים ביחד בסדיר ובמילואים. גל מהרצליה ואיל מסוסיא, ועם זאת הם ידעו לחיות יחד כל השנים, ולצערינו גם למות. הצוות שלהם כולל את כל גווני הקשת הישראלית. אפשר לחיות ביחד. אני קוראת בתפילה ובתחינה לציבור החרדי להצטרף. אנחנו זקוקים לערכים וליכולות שלכם".