אלחנן דנינו, אביו של רס"ר אורי דנינו הי"ד שנחטף ונרצח בשבי חמאס, יוצא נגד נוסח חוק הגיוס המוצע וטוען כי מדובר בחוק מיותר הפוגע באמון הציבור.

בוועידת חוק הגיוס של ערוץ 7 הסביר דנינו מדוע לדבריו החוק דווקא מרחיק חרדים מהשירות. לדבריו, מדובר בחוק ש"משרת את יוזמי הפילוג בין הציבור החרדי לציבור הכללי".

"ישנו חוק מזה עשרות שנים ולפיו כל בחור מגיע לגיל 18 ומתגייס לצה"ל", הדגיש דנינו והוסיף כי "ההסכמים בין בן גוריון והחזון איש היו שמי שתורתו אומנותו יישאר ללמוד, אלא שלפני שלושים שנה, כשחבריי עזבו את הישיבה וניסו לא להתגייס היו סנקציות ברורות, אין רישיון נהיגה ואין יציאה לחו"ל, אבל ככל שהמנדטים של המפלגות החרדיות גדלו הסנקציות קטנו".

הוא ציין את נתוני הלמ"ס ולפיהם ישנם 22,000 חרדים בגילאי הגיוס שזוכים למעמד תורתו אומנותו ומנגד הם בעלי תלוש שכר או רשומים באקדמיה. "היכן הצווים לאותם 22,000? די במחצית מהם כדי לפתור לצבא את הבעיה". הוא הגיש את הנתונים לשר הביטחון בשעתו גלנט וליו"ר ועדת החוץ והביטחון דאז, אדלשטיין, אך לטענתו הדברים נפלו בשל הייעוץ המשפטי.

לדבריו, המפתח הוא תהליך מדורג של שילוב, כמו בתוכנית "קודקוד" של אמ"ן, בה מתגייסים מאות חרדים ללא מדים: "שחור לבן לא יהפכו לירוק ביום אחד. זה לא יהיה. יש תהליך הטמעה אצל החרדים שרוצים לצאת לעבוד ומוכנים לשרת בצורה כזו או אחרת ועכשיו נותנים להם את האפשרות להתגייס ללא מדים. קשה למי שלא חונך לשירות ושותפות לעבור למדים ביום אחד. לכן בהרבה אגפים בצה"ל מתגייסים המוני חרדים ללא מדים. זה תהליך של הטמעה ובהמשך זה יהיה קל יותר".

דנינו מתקשה להבין את הנחיצות בחוק ביסמוט או בחוק אחר, כאשר ישנו חוק ישן הקובע את משמעות המונח תורתו אומנותו ואין צורך בחוק על גבי חוק. "22,000 הבחורים שלא עומדים בחוק, שיגשו לבקו"ם ויתגייסו".

הוא ציין כי לפני כשנה פגש בכמה מגדולי הרבנים החרדים, ובשיח איתם לא נשמעה התנגדות עקרונית לשירות בצה"ל. השיח הנוכחי הוא לדבריו "תוצאה של הרדיפה".

"יש כאן כמה כוחות שרוצים להשאיר את הציבור החרדי מכונס בעצמו, וכשהוא מכונס בעצמו הוא יתנגד לכל מה שהציבור הכללי רוצה", אמר לסיום והביע תקווה דווקא מהכיוון של החינוך הממלכתי-חרדי (הממ"ח)".