חברי גרעין "אל-עמי" באילת שלחו מכתב לשר המשפטים יריב לוין, ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ולגורמי אכיפת החוק, בו הביעו מחאה חריפה על מדיניות האכיפה כלפי נערים יהודים, ובהם שניים מבוגרי הגרעין שנעצרו לאחרונה.

במכתב טוענים החותמים לאכיפה סלקטיבית ומחמירה כלפי נערים יהודים, הכוללת הרחקות ללא משפט, מניעת מפגש עם עורך דין, ופגיעה בגופם ובנפשם - צעדים שלדבריהם אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות של משפט צדק ושוויון בפני החוק במדינה יהודית ודמוקרטית.

"צדק אינו יכול להיות סלקטיבי, הוא חייב להיות אחיד, שקוף ונטול פניות לכל אדם (שאינו אויב העם), ללא קשר להשקפת עולמו או למקום מגוריו", כתבו.

לדבריהם, נעשה שימוש בכלים דרקוניים שלטענתם אינם עולים בקנה אחד עם ערכי מדינה יהודית ודמוקרטית.

החותמים דורשים להפסיק את האכיפה הבררנית, להבטיח הליך שקוף וצודק, ולשמור על זכויות הקטינים המעורבים. את מכתבם חתמו בפסוק: "וְצִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה".