תיעוד התקיפה ללא קרדיט

ארגון "חוננו" פנה במכתב דחוף למשטרה בדרישה לעצור ולהעמיד לדין תושב ביר זית, אשר חשוד כי תקף לפני כשבוע רועה צאן מחוות "כפר טרפון". החשוד יידה אבן מטווח קצר לעבר ראשו של הרועה ופצע אותו.

האירוע התרחש בעת שרועה הצאן שהה במרעה סמוך לחווה. לטענת הארגון, קבוצת ערבים הגיעה למקום, החלה לאיים על חייו של הרועה וניסתה להבריח את העדר.

בתיעוד שהועבר למשטרה נראה אחד התוקפים כשהוא משליך אבנים לעבר הרועה וחברו, עד לפגיעה הישירה בראשו של הרועה.

למרות חומרת האירוע והתיעוד הקיים, התברר כי החשוד שנעצר שוחרר כעבור מספר ימים בתנאים מגבילים. ב"חוננו" תוקפים את ההחלטה ומכנים אותה "מחדל ענק".

עו"ד חיים בלייכר, המייצג את הנפגע, כתב במכתבו למשטרה: "מדובר באירוע חמור מאוד ומסכן חיים שהיה עלול להסתיים בפציעה חמורה מאוד של מרשי, וכן מדובר במחבל שכעת מסתובב חופשי ועלול לתקוף שוב ולפגוע באנשים נוספים או לשוב ולתקוף את מרשי וחבריו מהחווה. לא ברור לי כיצד לאור האירוע החמור, החשוד שוחרר לדרכו ויכול כעת להמשיך ולפעול ולסכן את הציבור כאוות נפשו".

עוד הוסיף: "נפלא מבינתנו כיצד מחבל שסוקל באבנים רועה צאן בראשו כאשר הכל מתועד ומוכח משתחרר. מדובר במחדל ענק שיש לתקנו מידית על ידי מעצר והעמדה לדין של המחבל".

בארגון חוננו דורשים מהמשטרה למצות את הדין עם התוקף כדי למנוע הישנות של מקרים דומים באזור.