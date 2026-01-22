ועדת הבחירות לבחירת רב עיר בסביון הודיעה כי הבחירות ייערכו ביום רביעי, י"ז בשבט, בבניין המועצה המקומית. את ההודעה פרסם יו"ר הוועדה, הדיין (בדימוס) הרב עמוס מיכאל.

המועד נקבע לאחר עיכובים שנמשכו חודשים. כזכור, לפני כשלושה חודשים פרסמנו בערוץ 7 כי הבחירות נדחו, לאחר שיו"ר ועדת הבחירות נמנע מלכנס את הוועדה, למרות החלטת בג"ץ שדחתה עתירה נגד הרכבה.

בג"ץ קבע כי "אין בטענות העותרת ראיות המצביעות על כך שהנציגים שנבחרו אינם משקפים את אוכלוסיית המקום", אך יו"ר הוועדה נמנע מלקדם את ההליך.

העיכוב הוביל לעתירה נוספת מצד מועצת סביון, אשר זכתה לתמיכת משרד הדתות. בג"ץ הורה על קיום הבחירות בהקדם, והמשרד לשירותי דת התחייב לעדכן את בית המשפט עד סוף אוקטובר.

למשרת רב העיר סביון מתמודדים ארבעה מועמדים: הרב שלמה עמור, רב קהילה בתל אביב, לוחם מילואים ובוגר ישיבת עטרת ישראל הליטאית. שימש בעבר תחת כשרות בד"ץ בית יוסף. הרב משה ישראל לנגלב, רב ביישוב סביון ודיין בבית דין לממונות, בוגר ישיבות ליטאיות.

מהמגזר הדתי-לאומי מתמודדים הרב אורי סדן, רב קהילת 'עוז והדר' בפתח תקווה ולשעבר רב היישוב נוב. הרב משמש דיין בבתי דין לממונות, הקים את בית הדין לממונות של רמת הגולן, ושירת במלחמה מאות ימים בלחימה.

הוא גדל בתנועת הנוער בני עקיבא ולמד בישיבת "כפר הרא"ה", ולאחר מכן בישיבת ההסדר ירוחם במשך 7 שנים. הרב סדן שירת כלוחם בחטיבת גבעתי ולאחר מכן הוסמך לרבנות, רבנות-עיר ודיינות, בכולל לדיינות "ארץ חמדה" בירושלים.

מועמד נוסף מהמגזר הוא הרב פרופ' נריה גוטל, ראש מערך המחקר במרכז תורה ומדינה בניצן ורב בית הכנסת רדליך בשכונת גבעת שאול בירושלים. בעבר כיהן כנשיא מכללת אורות ישראל, שירת בחיל התותחנים וברבנות הצבאית, ובמילואים שימש כרב אוגדה.

משמש כראש צוות חליטה ברבנות הצבאית בדרגת סא"ל במיל'. בוגר ישיבת מרכז הרב, ספריו זכו להסכמות של הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו, הרב אברהם שפירא, הרב שאול ישראלי והרב זלמן נחמיה גולדברג.