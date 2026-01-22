תיעוד מתוך המנהרה שאותרה דובר צה"ל כוחות צה"ל השמידו בימים האחרונים תוואי תת קרקעי התקפי של חמאס בשטח הקו הצהוב שבשליטת ישראל במזרח רצועת עזה. המנהרה, שאורכה כקילומטר, אותרה במרחב מחנות המרכז - במרחק של מאות מטרים בלבד מגבול ישראל. עוד באותו נושא: המפגש עם החמאסניק - והאינסטינקט האימהי

הרפורמה לטובת יתומי צה"ל יוצאת לדרך בתוכה נמצאו שלושה חדרי שהייה ששימשו מחבלים ואמצעי לחימה רבים. מדובר בתוואי שנועד ככל הנראה לשמש את חמאס להתקרבות חשאית לגדר הגבול עם ישראל. הפעולה בוצעה על ידי צוות הקרב של חטיבת כפיר בשיתוף לוחמי יחידת יהל"ם, בפיקוד אוגדת עזה (143). הכוחות פעלו בשטח למספר שבועות לצורך טיהור המרחב מאיומים. מדובר בתוואי אחד מני רבים. בשבועות האחרונים נחשפים בשטח הקו הצהוב הנמצא בשליטת צה"ל מנהרות נוספות.

