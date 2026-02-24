מבקר המדינה מפרסם סדרת דוחות החושפת ליקויים מערכתיים משמעותיים בהיערכות ובטיפול הממשלתי באוכלוסייה המפונה ובמוכנות הרשויות המקומיות.

הדו"ח משרטט מציאות של היעדר יד מכוונת, כשלים בניהול מידע ופגיעה בשירותים חיוניים לאזרחים המפונים.

לפי הדוח, גופי החירום לא הכינו תוכנית לפינוי אוכלוסיית קריית שמונה אל מחוץ לתחומי היישוב לפני המלחמה. עיריית קריית שמונה עצמה לא נערכה לתרחיש של פינוי כולל של 24,000 תושביה.

בדרום, בעוד שהמועצה האזורית אשכול נמצאה מתורגלת, בערים אשקלון ושדרות נמצאו מאגרי מידע לא מעודכנים על התושבים, דבר שהקשה על ניהול הקשר עמם בזמן אמת.

הדוח העוסק בניהול המידע קובע כי משרד הפנים נמנע מהפעלת מערכת "תיבת נח" שהוקמה לצורך קליטת מפונים. כתוצאה מכך, פיקוד העורף הפעיל מנגנון מאולתר. עיכובים בהעברת מידע בין הביטוח הלאומי, משרדי הממשלה והרשויות המקומיות יצרו קושי באיתור מפונים בקהילה ובמתן שירותים עבורם.

מתוך כ-48,000 תלמידים שפונו, נכון לינואר 2024 לא היה דיווח במערכות לגבי כ-16% מהם. הדוח קובע כי משרד החינוך לא הכין מראש תוכנית לקליטה מהירה של צוותי הוראה מפונים בבתי ספר מארחים. תלמידים רבים שפונו לבתי מלון סבלו מחוסר יציבות ומחוסר במענה חינוכי ורגשי מלא.

בתחום הרווחה, הביקורת מצאה כי משרד הרווחה לא הכין תוכנית ייעודית לטיפול בבני נוער מפונים השוהים במלונות. רשויות קולטות רבות התקשו לאתר אוכלוסיות נזקקות בשל מחסור בנתונים, מה שאילץ אותן להסתמך על יוזמות מקומיות ומתנדבים כדי למפות את צורכי המפונים.

הימנעות משרד הפנים מהפעלת מערך פס"ח (פינוי, סעד, חללים) הובילה לכך שאספקת צרכים בסיסיים כמו מזון, כביסה וציוד היגיינה הוטלה בשבועות הראשונים על הרשויות המקומיות והמתנדבים. המבקר מציין לשבח את הרשויות הקולטות (כמו אילת, טבריה וירושלים) שמילאו את הוואקום הממשלתי.

ההוצאות ואובדן ההכנסות של הרשויות המפונות והקולטות שנבדקו הסתכמו בכ-316 מיליון ש"ח עד סוף 2023. שהיית כוחות צה"ל ביישובים הסבה נזקים כבדים לתשתיות ולחקלאות. בנוסף, תאגידים עירוניים ביישובי העימות ספגו הפסדים משוערים של כ-123 מיליון ש"ח בשל הפסקת פעילות.

המבקר קובע כי עקב אי-קבלת החלטות בממשלה, אין במדינת ישראל גוף אחד בעל סמכות ואחריות לניהול העורף האזרחי. הריבוי של גורמים מעורבים והמחלוקות בין משרדי הממשלה תרמו לפגיעה באיכות השירותים למפונים ולחוסר יעילות מערכתי.