זירת התאונה הקשה בכביש 65 תיעוד מבצעי מד"א

תאונת דרכים קטלנית אירעה הערב (חמישי) בציר 65, סמוך לצומת הסרגל שבצפון.

מדובר בתאונה בין מספר כלי רכב, שבמהלכה נהרג גבר כבן 30 לאחר שנפצע באורח אנוש.

חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. ארבעה נפגעים נוספים פונו לבית החולים העמק בעפולה.

בין הפצועים: אישה כבת 40 במצב אנוש עם חבלה רב-מערכתית - פונתה תוך כדי החייאה; גבר כבן 25 במצב קשה אך יציב ובהכרה, עם חבלת ראש; גבר בן 54 במצב בינוני עם חבלות בגפיים; ופצוע נוסף במצב קל.

מהמשטרה נמסר כי בוחני תאונות דרכים פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה. שוטרים מכווינים את התנועה במקום.

בהמשך אירעה תאונה אחרת בין שלושה כלי רכב פרטיים בכביש 4 לכיוון דרום, סמוך למחלף חולות. בתאונה הזו נפצעו שבעה בני אדם, בהם גבר כבן 25 במצב קשה, שני גברים כבני 20 במצב בינוני עם חבלות ראש וארבעה פצועים במצב קל.

צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים וולפסון בחולון וקפלן ברחובות.