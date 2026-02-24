תאונה כפולה בכביש 1 תיעוד מבצעי מד"א

תאונת דרכים מורכבת התרחשה הערב (שלישי) בכביש 1, סמוך למחלף חמד, וכללה שתי זירות נפרדות בשני כיווני הנסיעה. לבתי החולים פונו שבעה פצועים.

בין הנפגעים גבר כבן 30 וצעיר כבן 20 שנפצעו באורח קשה וסבלו מחבלות בראש ובגפיים. חמישה נוספים פונו במצב קל, ונפגעים נוספים טופלו בזירה ללא צורך בפינוי.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק.

מדובר בשתי תאונות שאירעו בסמוך זו לזו - האחת לכיוון מערב והשנייה לכיוון מזרח. לפי הערכת הצוותים בשטח, התאונה השנייה התרחשה לאחר שרכבים עצרו לסייע לתאונה הראשונה.

חובש בכיר במד"א שלמה קלמן וחובשי מד"א דניאל אליקים וישי מור סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בשתי תאונות דרכים - אחת בכיוון מערב והשנייה בכיוון מזרח. הנוכחים במקום סיפרו לנו שהתאונה השנייה התרחשה ככה"נ בעקבות רכבים שעצרו לסייע לתאונה הראשונה".

הם הוסיפו כי "במקום הייתה המולה רבה, והבחנו בגבר כבן 30 וצעיר כבן 20 שששכבו מעורפלי הכרה על הכביש וסבלו מחבלות קשות בראש ובגפיים. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני בשטח, ותוך ייצוב מצבם פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה".

"אמבולנסים נוספים של מד"א פינו לבתי החולים חמישה פצועים שהיו במצב קל, וסבלו מחבלות קלות בגופם. בנוסף, ביצענו הערכה רפואית לשאר הנוכחים בתאונה, שלא נזקקו לפינוי לבית החולים".