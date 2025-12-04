שייטת 3 תרגלה תקיפה והגנה בים דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (חמישי) תיעוד מהשלמת תרגיל ימי רחב היקף של שייטת 3, במטרה לשמר ולחזק את כשירותם של לוחמי ספינות הטילים בזירה הצפונית ובאזורים נוספים.

במהלך התרגיל, תורגלו תרחישים מגוונים ובהם הגנה על נכסים אסטרטגיים, תקיפת מטרות טרור מהחוף, תרחישי היתקלות, תגובה למתקפות פתע ותרחישי לחימה משולבים.

התרגיל בוצע בשיתוף פלגת הביטחון השוטף 914 ויחידות נוספות מחיל הים.

בצה"ל מציינים כי התרגיל מהווה המשך ישיר לפעילות המבצעית הענפה שביצעו לוחמי חיל הים במלחמה הנוכחית, לרבות סיוע לכוחות היבשה, ירוט שיגורים מאיראן, ותקיפת מטרות טרור בתימן ובסוריה.

עוד נמסר כי כוחות חיל הים פועלים באופן שקט ומדויק בזירות השונות, במטרה למנוע כל ניסיון לפגיעה באזרחי ישראל, תוך שמירה על כשירות מבצעית גבוהה לאורך כל תקופת הלחימה.