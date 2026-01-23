יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ צבי סוכות, הודיע היום (שישי) לחברי תא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית כי יכנס דיון דחוף בוועדה שבראשותו בנושא ההסתה בקמפוסים. לדיון יוזמנו בכירי האוניברסיטאות ונציגי משרד החינוך.

כינוס הוועדה מגיע בעקבות תחקיר שפרסם תא "דרור" על תא הסטודנטים ג'פרא של מפלגת בל"ד.

על פי התחקיר, לאורך השנים האחרונות קיים התא שורת אירועים של תמיכה בטרור בקמפוסים, לצד האשמות נגד צה"ל והשתתפות פעילי ארגונים שהוכרו כארגוני טרור.

על פי עדויות סטודנטים שנאספו על ידי צוות לניטור הסתה שמוביל תא "דרור", מאז תחילת המלחמה חלה עלייה במקרי ההסתה והתמיכה בטרור במוסדות האקדמיים. לנוכח ממצאים אלה הוחלט לקיים את הדיון המיוחד בדחיפות.

סוכות אמר, "לא נשלים עם מצב בו תאי סטודנטים בתוך מדינת ישראל הופכים לחממות של תמיכה בטרור והסתה נגד חיילי צה"ל. חופש אקדמי הוא ערך חשוב, אך הוא לא מהווה רישיון להזדהות עם אויבי המדינה. הנהלות האוניברסיטאות צריכות להבין שמי שנותן במה לתומכי טרור יצטרך לתת על כך דין וחשבון. אנחנו נדרוש תשובות ברורות מהנהלות המוסדות: איך הגענו למצב שפעילות כזו מתקיימת בקמפוסים?"

מתא הסטודנטים "דרור" נמסר, "התחקיר שפרסמנו הוא רק קצה הקרחון של מציאות הזויה שנמשכת שנים מתחת לרדאר. לא ייתכן שסטודנטים ישראלים, שחלקם הגדול משרת במילואים ומחרף את נפשו, יפגשו במסדרונות הקמפוס תאים שמהללים שהידים ומפיצים תעמולה אנטי-ישראלית בוטה".

עוד נמסר, "אנחנו מודים ליו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות על ההיענות המהירה. הגיע הזמן להפסיק עם הגמגומים וה'הכלה' - הגיע זמן האכיפה. אנחנו דורשים להוציא את תאי ההסתה מחוץ לחוק ולהרחיק לצמיתות כל סטודנט שמעורב בפעילות טרור או תמיכה בו".