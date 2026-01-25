תא"ל (במיל') אורן סולומון: "בכירי צה"ל זממו 'לסכל' אותי כמו בארגון פשע" צילום: ערוץ הכנסת

תא"ל (במיל') אורן סולומון הציג בכנס שיזמה תנועת "המילואימניקים - דור הניצחון" בכנסת את המסמכים שגרמו לרדיפה נגדו והאשים את המטכ"ל בהתנהלות עבריינית.

"כתבתי את הערותיי בתום לב, מבלי שידעתי שבאותו הזמן בכירי צה"ל זוממים ומנסים לסכל אותי ממש כמו בארגון פשע", הטיח סולומון. "לא הייתה 'פקודת מבצע טיוח', זה היה מנגנון מתוחכם יותר. אבל אני אומר לכם: המלך הוא עירום, וגם בצה"ל יודעים - רואים לכם".

סולומון הציג את "תיק הטיוח" שבידיו והזהיר: "בידיי עשרות עמודים על השיטה. אעביר אותם לוועדת החקירה. לא נעשה הנחה לאף אחד, לא לדרג המדיני, לא למשפטי ולא לצבאי".