יגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא, היה צפוי לסיים את תפקידו בקיץ הקרוב, סוף שנת תשפ"ו, בתום קדנציה של ארבע שנים.

לקראת סיום כהונתו, פנתה מליאת ההנהלה הארצית לקליין בבקשה שימשיך בתפקידו גם לשנה נוספת.

לאחר בחינה ושיקול דעת, החליט קליין להיענות לבקשה, והוא צפוי לסיים את תפקידו רק בתום שנת תשפ"ז, לאחר כהונה בת חמש שנים כמזכ"ל התנועה.

בנימוקי המליאה נכתב כי "לאחר בחינה ושיקול דעת הביעו חברי הועדה הערכה רבה לאופן בו יגאל בע"ה מנהיג את התנועה ומצעידה קדימה ברוח ובחומר נוכח אתגרי הדור והשעה המורכבים".

עוד נכתב כי "יגאל משכיל, יחד עם צוות פעילים מסור - לקדם את התנועה תוך הקשבה ודו-שיח לקולות שונים בציבוריות שלנו מצד אחד, ותוך שמירה והעמקה של עמוד השדרה האידיאולוגי שלנו מצד שני. זאת תוך המשך ניהול חיי השגרה המאתגרים של התנועה בשילוב מבורך של חינוך ועשייה".

קליין אמר לאחר ההחלטה, "אני מודה לחברי מליאת ההנהלה הארצית על האמון שנתנו בי. מתפלל ומאמין שנמשיך לעשות טוב ולהעצים את העשיה של תנועת בני עקיבא ברגעים היסטוריים אלה למען התורה העם והארץ, יחד בלב אמיץ ובעזרת ה' עלה נעלה".