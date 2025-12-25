אלפי בני נוער מכל רחבי הארץ התכנסו היום (חמישי) בבנייני האומה בירושלים, שם התקיימה ועידת החינוך הלאומית לנוער של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ומקור ראשון, תחת הכותרת "ישראל- העשור הבא".

בוועידה השתתפו אישים בולטים מעולם החינוך, התקשורת, המשפט והכלכלה ביניהם המשנה ליועמ"ש לשעבר רז נזרי, עורך מקור ראשון ואיש התקשורת קלמן ליבסקינד, הבמאי והתסריטאי לייזי שפירא ומנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט.

במקביל, התקיימה שירת המונים ייחודית בהשתתפות 1,200 תלמידות מכל רחבי הארץ שהיוותה את אירוע השיא לציון פטירתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל, מגדולי רבני הציונות הדתית.

במהלך הוועידה נערכו מושבים שונים שדנו בשאלות המרכזיות של מערכת החינוך, הזהות היהודית והחברה הישראלית בעשור הקרוב: "תורה וחינוך" בהשתתפות הרב איל ורד, חבר הנהלת ארגון רבני צהר. והרב יוני סמואל, ראש החמ"ד.

"תרבות ותקשורת" בהשתתפות לייזי שפירא וקלמן ליבסקינד. "משפט וכלכלה" בהשתתפות רז נזרי ומוריה שליסל הממונה על ערבויות המדינה באגף החשב הכללי במשרד האוצר. "החברה הישראלית" בהשתתפות יגאל קליין, מזכ"ל בני עקיבא וניצן רוזנווקס-זיו מזכ"לית הנוער העובד והלומד.

במקביל לוועידה כאמור, צוין גם יום פטירתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל שבין התפקידים הרבים שמילא בחייו, שימש גם כיו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

כ-1200 תלמידות מוסדות רשת החינוך מכיתות ח'-י', השתתפו בשירת המונים מרגשת כשביצעו יחדיו את מזמור לתודה בלחן חדש, במה שהיווה את אירוע השיא של שבוע "הנני" במהלכו למדו תלמידי ותלמידות רשת החינוך על מורשתו של הרב דרוקמן.

עוד לקחה חלק באירוע סיון רהב מאיר ששוחחה עם הנערות על חיים של שליחות, ובהמשך נהנו הנוכחות מהופעתה של הזמרת ספיר גזבר.

צילום: לירון מולדובן, מקור ראשון

צילום: לירון מולדובן, מקור ראשון

צילום: לירון מולדובן, מקור ראשון

צילום: לירון מולדובן, מקור ראשון

צילום: לירון מולדובן, מקור ראשון

צילום: יוסי זליגר, מקור ראשון

צילום: יוסי זליגר, מקור ראשון

צילום: יוסי זליגר, מקור ראשון

צילום: יוסי זליגר, מקור ראשון

צילום: יוסי זליגר, מקור ראשון