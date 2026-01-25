יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, ויו"ר חד"ש, איימן עודה, הביעו תמיכה מלאה בהסכם העקרוני שנחתם בין המפלגות הערביות לקראת הקמת רשימה משותפת לבחירות הקרובות.

עבאס ציין בריאיון לעיתון "אל-קודס אל-ערבי" כי ההסכם מהווה מענה למצב הפוליטי הנוכחי, והוא מבוסס על הבנה פנימית ולא על לחצים חיצוניים.

לדבריו, הרשימה תאגד את ארבע המפלגות המרכזיות, רע"מ, חד"ש, תע"ל ובל"ד, ותפעל ברוח של פלורליזם ואחריות, מתוך מטרה לחזק את ההשפעה הפוליטית של החברה הערבית. עבאס הדגיש כי האחדות היא תנאי להשגת יעדים ממשיים, וביטא תקווה להקמת "ממשלת שינוי" לאחר הבחירות.

ח"כ עודה שם את הדגש על העלאת שיעור ההצבעה בחברה הערבית. לדבריו, זו הדרך המרכזית למנוע את המשך שלטון הימין ולחזק את מעמד הציבור הערבי. עודה ציין כי יש לגבש קווי יסוד בנושאים מרכזיים כגון מאבק בפשיעה, שוויון זכויות וסיום האפליה, בעוד נושאים שבמחלוקת יידונו לאחר הבחירות.

השניים קראו לציבור להשתתף בהפגנה שתיערך בתל אביב בשבת הקרובה במחאה על מחדלי הממשלה בהתמודדות עם הפשיעה בחברה הערבית.

הם הדגישו כי "ההפגנה הגדולה ביותר" תהיה ביום הבחירות - בהצבעה נרחבת לשם שינוי פוליטי.