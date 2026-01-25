משרד ההגנה הלאומי של סין הודיע היום (ראשון) כי הגנרל ג'אנג יושיה, מהבכירים ביותר בצבא הסיני וסגנו של הנשיא שי ג'ינפינג בשרשרת הפיקוד הצבאית, הועמד תחת חקירה בגין "הפרות חמורות של המשמעת והחוק".

ג'אנג מכהן כסגן יו"ר הוועדה הצבאית המרכזית - הגוף העליון במפלגה הקומוניסטית האחראי על הפיקוד על הכוחות המזוינים.

יחד איתו נחקר גם גנרל נוסף מהוועדה, ליו ג'נלי, העומד בראש אגף המטה המשולב של צבא סין.

משרד ההגנה לא מסר מהם פרטי ההאשמות נגד השניים, אך מדובר בצעד חסר תקדים במסגרת מסע טיהורים רחב שמוביל הנשיא שי ג'ינפינג בשורות הצבא.

לפי מומחים, מדובר במהלך דרמטי במיוחד משום שג'אנג נחשב במשך שנים רבות לדמות מקורבת לשי עצמו.