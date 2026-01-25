יוסף באב"ד, בן דודו של עשהאל באב"ד ז"ל - לוחם בגדוד המילואים "נצח ישראל" שנפצע לפני מספר חודשים ברצועת עזה ונפטר בסוף השבוע שעבר, משוחח עם ערוץ 7 על האובדן הקשה והמורשת שהותיר עשהאל אחריו.

"אנחנו עוד לא מעכלים את האובדן אבל ממשיכים בדרך שלו - דרך האמונה התמימה - בלי הרבה שאלות", אומר יוסף.

הוא משחזר את מה שידוע לו על פציעתו של בן דודו. "עשהאל היה בעזה באזור רפיח שם הוא נפצע מטיל נ"ט לפני כשלושה חודשים. הוא פונה לסורוקה ולאחר מכן הועבר להדסה עין כרם. בהתחלה מצבו היה קשה כשהוא מורדם ומונשם ולאט לאט מצבו התייצב והחל תהליך שיקום בהדסה הר הצופים".

לדבריו, עשהאל ומשפחתו האמינו שהדרך שהוא עושה, תוביל אותו כמה שיותר קרוב לרפואה שלמה. "הוא כבר היה באמצע תהליך שיקום ובאמת האמנו שלסיפור הזה יהיה סוף טוב. לפני שבועיים הוא אפילו היה בברית לתינוק שלנו ולאחר מכן הוא חזר לבית החולים. אחרי שבוע חלה התדרדרות מהירה במצבו בשל זיהום פנימי והוא נפטר. הוא סבל לאורך כל תהליך השיקום כאבים קשים אך לא התלונן ופעל כל הזמן מתוך אמונה שלמה בקב"ה".

יוסף מספר שבשיחות בין השניים, לבן דודו היה ברור, שהוא עוד יחלים וישוב לשגרת החיים. "עשהאל לא הצטער על שום דבר. דיברנו על זה והוא האמין שהוא יחזור ללכת וגם נטע בנו את האמונה. אחד הדברים שאפיינו אותו היה היותו בעל אמונה. היו לו תכונות מדהימות. הוא היה אדם שקט, איש מעשה שמדבר מעט ועושה הרבה, היה לו מוסך שלו והוא ידע לתקן כל דבר. הוא עשה הרבה חסד ולא ביקש תמורה על דברים רבים. הוא לא חיפש פרסום או כסף אלא רק לעשות חסד ולעזור לאנשים".

מהציבור הוא מבקש לקחת קבלה אחת קטנה לזכותו של עשהאל ז"ל. "אנחנו רוצים שכולם ייקחו על עצמם מעשה של חסד או עזרה הדדית. כל אחד יכול לעשות משהו שהוא טוב בו עבור מישהו וגם לקחת משהו מהאמונה האדירה שהיתה לו בקב"ה".