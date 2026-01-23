בנו של עשהאל בקדיש מצמרר ושירת אני מאמין דותן גואטה ודוברות בנימין

מאות ליוו אתמול (חמישי) למנוחות את רס"ם (במיל') עשהאל באב"ד הי"ד, שנפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב ברפיח לפני מספר חודשים.

ההלוויה התקיימה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, במעמד משפחתו, חבריו לנשק וציבור רחב של מלווים.

הרגע המצמרר התרחש לאחר אמירת הקדיש על ידי בנו של עשהאל, בקול נשנק ובדמעות. מיד לאחר מכן, החלו המלווים לשיר יחד את "אני מאמין".

עשהאל הי"ד, בן 38 מהיישוב בני אדם שבמועצה האזורית בנימין, הותיר אחריו רעיה וחמישה ילדים. במהלך ההספדים תיארו אותו בני משפחתו וחבריו כאדם של חסד, אמונה ועשייה.

חגית, רעייתו של עשהאל, ספדה: "כמו שתמיד אמרת, ככה ה' רצה. איזו אמונה עצומה הייתה לך, בלי שאלות ובלי ערעורים, גם כשקשה. לא מתלונן ולא אומר שאין לך כוח. היית אדם של עשייה עם נגיעה אלוקית. כל דבר הצלחת לתקן ולפתור. כמה אני גאה בך על החיים הפשוטים והאמיצים האלה. תודה על 15 שנים של יחד, של יצירה משותפת, על שהיית לי גב, שנתת לי יציבות בחיים, ובנית לי בית במלוא מובן המילה".

היא הוסיפה: "כמה משמעות יש פתאום לאיברים שלך שמצילים אנשים אחרים. הנוכחות השקטה שלך, היכולת שלך להקשיב, תחסר לי. איזה איש צדיק אתה, איש של חסד. לכמה אנשים עזרת בכל שעה ביממה בלי לחשוב פעמיים. כל הזמן אמרת במילואים: אני עושה מה שצריך, פשוט".