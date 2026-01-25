משחק הכדורגל באצטדיון י״א באשדוד דוברות המשטרה

שלושה אוהדים נעצרו הערב (ראשון) לאחר סיום משחק הכדורגל באצטדיון י"א באשדוד בין הקבוצות מ.ס. אשדוד ובית"ר ירושלים. המעצרים בוצעו בגין עבירות אלימות, שימוש והחזקת אמצעים פירוטכניים.

מאות שוטרים ממחוז הדרום, בסיוע סדרנים וצוותי מד"א, פעלו לאבטחה, שמירת הסדר הציבורי והכוונת התנועה לפני ובמהלך המשחק.

אוהד שהגיע לאצטדיון כשהוא עם גבס וקביים עורר את חשדם של כוחות המשטרה. הוא עוכב לבדיקה והועבר לתחנת המשטרה בחשד להחזקת אמצעים פירוטכניים, ובחיפוש שנערך בתחנה אותרו בתוך תחבושות הגבס 33 אבוקות, והחשוד נעצר.

בנוסף, אוהד נוסף נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי סדרן. במהלך המשחק נדלקו מספר אבוקות מיציע הקבוצה האורחת, וכוח משטרה שזיהה אוהד כשהוא מדליק אבוקה פעל באופן מיידי, עצר אותו והעבירו לחקירה בתחנת המשטרה.

מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, עמד מקרוב על היערכות הכוחות מסביב ובתוך האצטדיון, קיבל סקירה מהמפקדים בהיבטי ביטחון, סדר ציבורי ומודיעין, ולסיום שיבח את המוכנות המבצעית של כלל כוחות המשטרה, בהובלת מרחב לכיש ובפיקודו של נצ"מ אליהו שמול, בשמירה על הסדר וביטחון קהל האוהדים.