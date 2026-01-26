סקר חדש שביצעה עמותת אור ירוק בחודש נובמבר 2025 באמצעות מכון "מאגר חומות" מצא כי הציבור הישראלי חושש יותר מתאונות דרכים ומהמצב הכלכלי - אפילו יותר ממלחמה.

הסקר בחן את עמדות הציבור בנוגע לטיפול הממשלתי בתאונות הדרכים.

לפי תוצאות הסקר, 24% מהמשיבים הביעו חשש מתאונות דרכים ו-24% נוספים מהמצב הכלכלי. לעומת זאת, רק 23% ציינו כי הם חוששים ממלחמה. 21% דיווחו כי הם חוששים ממחלה ו-8% ציינו חששות אחרים.

80% מהציבור נתנו לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים את הציון הנמוך ביותר - 1 מתוך 10 - כאשר הציון הממוצע עמד על 3.40 בלבד. מדובר בירידה עקבית בציון זו השנה הרביעית ברציפות.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, אמר בעקבות ממצאי הסקר, "הסקר מוכיח כמה הציבור חושש ומוטרד מתאונות הדרכים וכמה הנושא הזה לא מנוהל. מדינת ישראל הרימה ידיים במאבק בקטל בדרכים. כך נראית פשיטת רגל. סדרי העדיפות חייבים להשתנות. המלחמה הסתיימה ויש להתמקד במיגור המלחמה שבכביש אשר גובה את חייהם של מאות בני אדם וגורמת לאלפים צער, סבל וכאב".

34% מהציבור סבורים כי הפתרון היעיל ביותר למאבק בתאונות הדרכים הוא החמרת הענישה לעברייני תנועה. 20% רואים בשיפור התחבורה הציבורית את המענה היעיל ביותר, ו-19% סבורים כי תוספת שוטרים וניידות תסייע בהגברת ההרתעה. שיפור כבישים אדומים זכה לתמיכה של 15%, והרחבת החינוך לזהירות בדרכים - 12%.

בנוגע לאחריות לנתוני הקטל בכבישים - שבהם מדינת ישראל מדורגת בין המדינות בעלות השיפור הקטן ביותר באירופה - 56% מהציבור סבורים כי האשמה נחלקת שווה בשווה בין משרד התחבורה לנהגים. 29% מאשימים את המשרד בלבד, ו-15% רואים בנהגים את האחראים הבלעדיים.

53% מהמשיבים דיווחו כי הם או אדם קרוב אליהם היו מעורבים בתאונת דרכים בחמש השנים האחרונות. בנוסף, 58% מעריכים כי הסיכוי להיפגע בתאונת דרכים גבוה או גבוה מאוד.

פילוח לפי אזורים מעלה נתונים דומים ואף חמורים יותר:

בחיפה והצפון: 61% מעריכים כי הסיכון להיפגע בתאונה גבוה מאוד. 55% מהתושבים היו מעורבים בתאונות בשנים האחרונות. 35% מצביעים על ענישה קשה כפתרון מרכזי.

באזור השרון: החשש המרכזי הוא ממלחמה (30%), אולם 64% מהתושבים דיווחו על מעורבות בתאונה כלשהי. הציון שניתן לשרה - 2.68 בלבד.

בתל אביב והמרכז: 30% מהתושבים חוששים בעיקר מתאונות דרכים. 55% מעריכים כי הסיכון לתאונה גבוה מאוד.

בירושלים והסביבה: החשש העיקרי גם כאן הוא מתאונות דרכים (32%). 40% רואים בענישה קשה את הפתרון היעיל ביותר.

בבאר שבע והדרום: הנתון הגבוה ביותר של הערכת סיכון - 63% מאמינים כי יש סבירות גבוהה או גבוהה מאוד להיפגע בתאונה.