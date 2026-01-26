נהג משאית בשכרות דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ש"י עצרו נהג משאית כבדת משקל לאחר שזיהו כי הוא נוסע בצורה מסוכנת בכביש דו-סיטרי. בתום בדיקת ינשוף התברר כי רמת האלכוהול בגופו של הנהג גבוהה פי שבעה מהמותר בחוק.

המקרה התרחש אמש (ראשון) בכביש 35, כאשר שוטרי יחידת המודיעין והבילוש "חץ יהודה" הבחינו במשאית מסוג "פול-טריילר", שמשקלה המרבי עשוי להגיע עד 40 טון, נוסעת בזיגזוג חריג.

לאחר שהשוטרים הפעילו את מערכת הכריזה ועצרו את המשאית, התברר כי הנהג, פלסטיני בן 61 תושב חברון, נוהג תחת השפעת אלכוהול.

למקום הוזעקו שוטרי את"ן מרחב יהודה, שביצעו בדיקת ינשוף אשר העלתה תוצאה של 702 מ"ג בליטר אוויר נשוף - פי שבעה מהמותר בחוק.

הנהג נעצר לחקירה ובסיומה נערך לו שימוע על ידי קצין משטרה, שהורה על השבתת הרכב למשך 30 ימים. הנהג נכלא, והמשטרה מתכוונת להביאו לדין בהליך מהיר.

פקד מיכאל אברהם, קצין את"ן מרחב יהודה, אמר בעקבות המקרה, "רק לחשוב מה היה עלול להתרחש אילולא השוטרים הערניים היו מבחינים באופן נהיגתו מעורר החשד של הנהג, ועוצרים אותו לבדיקה זו שהעלתה כי נוהג בהשפעת אלכוהול גבוהה פי שבעה מעל המותר, יכולנו לבסוף להגיע לזירת תאונה קטלנית משמעותית בכביש צר ודו-סיטרי זה. שוטרי מרחב יהודה ימשיכו לפעול לאורך כל השנה כנגד עברייני התנועה בכבישי האזור, כחלק ממאבק נחוש בתאונות הדרכים".