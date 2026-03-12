סנ"צ דורון לביא, ראש מדור פיתוח במערך החבלה של משטרת ישראל, הציג לערוץ 7 באחד ממתקני המערך שברי טילים בליסטיים איראניים שנאספו לאחר שנורו לעבר ישראל.

לדבריו, חלק מהשברים מגיעים למתקן לצורך איסוף ראשוני ולאחר מכן מועברים למרכזי מחקר של המשטרה ברחבי הארץ.

לביא הסביר כי בטילים מסוימים הראש הקרבי אינו נושא כמות גדולה של חומר נפץ אחד, אלא עשרות פצצות מצרר קטנות, "כל פצצה כזו שוקלת 20 קילו. מתוך עשרים הקילוגרם שני קילו הם חומר הנפץ".

"בחלק מהטילים האיראנים הראש הקרבי נושא בין 50 ל-100 פצצות מצרר. חלק אחר נושא כמות גדולה מאוד של חומר נפץ שמתפוצצת במקום אחד וגורמת נזקים כבדים מאוד, כמו שראינו בבית שמש".

לביא הוסיף כי "הראש הקרבי שנושא את פצצות המצרר נפתח בגובה רב ומפזר את פצצות המצרר באופן חופשי, וכעת יש לנו ענן של פצצות מצרר שנופלות לכיוון הקרקע שמכסות שטח רחב מאוד של מעל עשרה קילומטר ופוגעות בקרקע כמעט סימולטנית וכך אנחנו מקבלים עשרות פיצוצים קטנים על פני שטח גדול. זה אפקט מאוד משמעותי ואנחנו גם לא יכולים לצפות בדיוק היכן הפצצות האלה יפגעו".

כאשר זהו החשש, אמר, על הציבור לזכור כי במידה והפצצות נמצאו כשהן שוכבות על הקרקע ולא התפוצצו, המשמעות היא שהן במצב דרוך, מצב שהוא מסוכן ביותר.

"אם נתקלים בפצצה כזו, היא מסוכנת מאוד להזזה כי המרעום שלה דרך אותה ולמעשה כל תזוזה קטנה עלולה להפעיל אותה. לכן, כשאנחנו מדברים על פצצות כאלה ועל שברים גדולים של טילים איראנים, אין לגעת, צריך להרחיק ולהתרחק ולחייג 100 למוקד המשטרה. חבלני משטרת ישראל הם הגורם המוסמך לטפל בכל תחמושת שנמצאת בתחומי מדינת ישראל. הם יגיעו לכל זירה, יבחנו את השרידים ואם מדובר בשריד מסוכן יבצעו פעולות מקצועיות כדי להפוך אותו לבטוח ולסלק אותו מהמקום".

בהמשך הזהיר מכל סוג תחמושת שמשוגרת לישראל, מרקטות של חיזבאללה ועד לטילים איראניים. מול תחמושת שכזו יעילה כניסה לממ"ד או למקלט. "אני יכול להגיד בוודאות, הפצצות האלה גם כשתפגענה בממ"ד או במקלט לא תחדורנה אותו, ולכן מי שיושב במקלטים ובממ"דים ומקיים את הנחיות פיקוד העורף מוגן לחלוטין. כשנשמעת הסירנה אין לנו מה לחפש בחוץ. אנחנו צריכים להמתין עד אות ההרגעה בתוך החדר המוגן".

בהמשך דבריו הרחיב אודות המנגנון המאפשר את הגעתם של הטילים האיראניים לשטחה של ישראל: "לטיל הזה יש מנוע שהוא עיקר אורכו של הטיל".

בסיור הוא מצביע על אחד משני מיכלי הדלק של מנוע טיל בליסטי וציין את הכמות הגדולה של הדלק שמכילים המיכלים הללו ומדגיש כי לא מדובר בדלק המוכר לנו מכלי הרכב שלנו, אלא בחומצות והידרזין, "החומרים האלה מאוד מסוכנים למגע ולנשימה. הם גורמים לכוויות קשות, ולכן כשאנחנו נתקלים במיכלים כאלה שנופלים מן השמיים ואנחנו לא באמת יודעים האם וכמה חומר נשאר בתוך המכלים האלה, להרחיק להתרחק ולהתקשר למוקד 100. אנחנו נגיע ונוודא שהמיכלים האלה בטוחים ונסלק אותם מהמקום".

לביא הוסיף והדגיש כי גם אם המיכלים הללו ריקים, כאשר הם נפרדים מהראש הקרבי של הטיל או מיורטים בגובה רב, הם נופלים מגובה רב ו"במהלך הנפילה הארוכה הזו, שלוקחת מספר רב של דקות, הם וחלקים אחרים צוברים מהירות גבוהה מאוד, והפגיעה שלהם בקרקע הרסנית ויכולה לפצוע ולהרוג". לעומת זאת מי ששוהה במרחבים מוגנים לא ייפגע כי המיכלים הללו לא יחדרו את קירות המרחבים הללו.

"גם כשיצאתם מהמרחב המוגן ונתקלתם בשרידים האלה, בפצצת מצרר או במיכלים כאלו או בשברים אחרים שקיימים, הדבר הנכון לעשות הוא להרחיק, להתרחק ולחייג למוקד 100 של משטרת ישראל וחבלני משטרת ישראל, יחד עם הכוחות, יגיעו למקום ויוודאו שאין סכנה. אם יש סכנה, נדאג לנטרל אותה ולסלק אותה מהמקום".

על עבודת חבלני משטרת ישראל מאז ראשית המלחמה, אמר לביא כי אלה "עובדים מסביב לשעון כדי לוודא ששום גורם מסכן מהתחמושת שנורית עלינו מאיראן לא יגרום לנזק ופגיעה בקרב אזרחי מדינת ישראל. חבלני משטרת ישראל נכנסו למערכה הזאת מוכנים עם הידע, הניסיון, הנחישות ובעיקר עם החוסן המנטלי. אנחנו עובדים מסביב לשעון כדי להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל ונמשיך לעשות כך ככל שיידרש".

"לא הופתענו עד כה, לא במבצע הקודם וגם לא במהלך המבצע הנוכחי. לא הופתענו מהתחמושת שהגיעה לכאן. יש לנו את הידע וניסיון הנדרש ואת האמצעים הנדרשים כדי לטפל בכל שריד מהתחמושת האיראנית שנורית עלינו. היתרון האיכותי הגדול של חבלני משטרת ישראל הוא הידע הנצבר שנשמר לאורך השנים", סיכם.