מחקר חדש שפרסם המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) מעלה תמונה מדאיגה של עוינות כלפי ישראל, נורמליזציה של חמאס ושיח אנטישמי בתקשורת הטורקית הפרו-ממשלתית.

המחקר מתבסס על ניתוח שיטתי של כ-15 אלף טורי דעה שפורסמו מאז מתקפת ה-7 באוקטובר בעיתונים המרכזיים Sabah ו-Hurriyet, המזוהים עם ממשלו של הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן.

עיתון "סבאח" נחשב לשופר מרכזי של מפלגת השלטון, ואילו "הורייט", שבעבר היה עיתון ליברלי, עבר שינוי קו מערכתי לאחר שנמכר לתאגיד מקורב לשלטון.

ממצאי המחקר מעלים שאלות נוקבות באשר למעמדה של טורקיה כשותפה לגיטימית ביוזמות בינלאומיות הנוגעות לעתיד רצועת עזה.

על פי המחקר, 40% מהמאמרים שהתייחסו ליהודים סווגו כאנטישמיים לפי הגדרת IHRA. בין היתר הופיעו ביטויים של ייחוס כוח ל"הון יהודי", השוואות לציונות לנאציזם, זלזול בשואה ורמיזות קונספירטיביות.

היחס לישראל בעיתונות זו עוין באופן עקבי: ישראל מתוארת כ"משטר ציוני כובש", וישנם פרסומים שמשווים את מדינת ישראל לגרמניה הנאצית. כתבות המביעות הערכה לישראל הן נדירות מאוד.

באשר לחמאס, 49% מהמאמרים הציגו יחס חיובי לארגון, ו-40% נוספים - יחס ניטרלי. חמאס מוצג כ"תנועת התנגדות", ומנהיגיו כ"שאהידים", לעיתים תוך טשטוש פשעי הטבח של 7 באוקטובר.

ההתייחסות למתקפת ה-7 באוקטובר עצמה כמעט ואינה כוללת גינויים מפורשים. בעיתון "סבאח" נמצאו יותר טורים שהביעו יחס חיובי כלפי המתקפה, בעוד שב"הורייט" הופיעו מעט יותר ביטויים ביקורתיים - אך גם שם ללא גינוי חד וברור.

נשיא JPPI, פרופ' ידידיה שטרן, מסר בעקבות הממצאים: "ממצאי המחקר מדברים בעד עצמם, והם מדאיגים. עם זאת, ברור שמערכת היחסים עם טורקיה רחבה יותר, ומושתתת גם על אינטרסים כלכליים של אנרגיה וסחר, ויש בטורקיה גם תקשורת שאיננה מזוהה בהכרח עם משטרו של ארדואן. על מקבלי ההחלטות בישראל להסתכל על המציאות במבט מפוכח, ועל הדברים כהוויתם, ולא להתעלם מהם. אסור לנו לנרמל הסתה ואנטישמיות בשום מקום בעולם, קל וחומר כאשר מדובר במדינות שיש לנו איתן יחסים דיפלומטיים".