וסרלאוף תוקף את ארגוני זכויות האדם ערוץ 7

עימות סוער נרשם הבוקר (שני) בדיון בוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת, שעסקה בתכנית ממשלתית לחיזוק קהילות עם שיעור גבוה של מסתננים.

במהלך הדיון, השר יצחק וסרלאוף התעמת עם נציגי ארגוני זכויות האדם וטען כי ההתנגדות של הארגונים לתכנית נובעת ממניעים אידיאולוגיים עמוקים.

לדבריו, "אתם אומרים שזה גזעני ופופוליסטי - אבל האמת היא שאתם רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. תגידו את זה בגלוי, ואל תסתתרו מאחורי סיסמאות".

השר המשיך ותקף את הארגונים גם בהקשר התקציבי: "יש לכם תקציב של 4.5 מיליון שקלים בשנה. אני גרתי עשר שנים בדרום תל אביב, הקמתי עמותה וישיבה - לא קיבלתי שקל. כי "האנשים הללו אין אף אחד שמייצג אותם".

בהמשך דבריו טען וסרלאוף כי מטרותיהם של חלק מהארגונים הן גזעניות. הוא חתם: "אם אני גזען אתם האמאמא של הגזענים".