השר, הרב הראשי וראש הישיבה פצחו בשירה ללא קרדיט

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, הגיע לביקור בישיבה התיכונית החרדית "מערבא", בראשות הרב ברוך צ'ייט. לביקור התלווה הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו, שחשף את הקשר האישי והעמוק שלו למקום.

הרב לאו סיפר במהלך הביקור כי הוא מעביר שיעורים בישיבה כבר למעלה משלושה עשורים. הקשר שלו לישיבה אינו רק מקצועי אלא גם משפחתי: שניים מבניו של הרב למדו במוסד, ובנו הצעיר לומד בו כיום.

הרב הדגיש בפני השר את תרומתה המכרעת של הישיבה לעיצוב דמותם הרוחנית והאישית של התלמידים. ראש הישיבה, הרב צ'ייט, הציג בפני השר וסרלאוף את המודל החינוכי הייחודי של "מערבא".

רגע יוצא דופן בסיור נרשם במעבדת הגיטרות של ארי גונזלס, גר צדק המייצר גיטרות בעבודת יד בשטח הקמפוס.

השר, הרב לאו והרב צ'ייט התיישבו יחד ובאופן ספונטני פצחו בשירה ובנגינת השיר "מי האיש" שהלחין הרב צ'ייט.

בסיום הביקור קיים השר וסרלאוף שיחה עם התלמידים ושיתף אותם בתובנות ממקום מגוריו. "אני אומר לכם, כאחד שגר בתל אביב הקדושה, בכיכר המדינה, אני אומר לכם כל היהודים טהורים, קדושים וצדיקים. עזבו רגע מה קורה בחוץ, בפנימיות, כשאתה מזהה רגע אחד של מצוקה אצלם - רק הקדוש ברוך הוא".