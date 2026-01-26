ההצבעה על תקציב המדינה, שהייתה אמורה להתקיים הערב (שני) במליאת הכנסת, נדחתה ליום רביעי הקרוב - בעקבות דרישה של הסיעות החרדיות ש"ס ודגל התורה.

הדרישה נובעת מהרצון לדון תחילה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת בנוגע לקידום חוק הגיוס.

בתגובה לדחיית ההצבעה שיגר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' איום חריג לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אם התקציב לא עובר היום - הוא לא עובר בכלל. בוא נפזר את הכנסת".

גורמים בסביבת סמוטריץ' אומרים כי לא ניתן להמשיך ולהחזיק את התקציב, ובייחוד את חוק ההסדרים, כבן ערובה למחלוקת של הסיעות החרדיות עם הייעוץ המשפטי.

דרישת החרדים לדחיית ההצבעה הועברה הבוקר לנתניהו, שבחר לדחות את ההצבעה עד להשלמת הבירור המשפטי.

בתוך כך, ראש הממשלה זימן לישיבה דחופה את סמוטריץ', יו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר ועדת הכספים משה גפני.

עד הבוקר סברו בקואליציה כי ש"ס ודגל התורה יסכימו לתמוך בתקציב בקריאה ראשונה, תוך הבטחה לקדם את הקריאות השנייה והשלישית רק לאחר חקיקת חוק הגיוס.