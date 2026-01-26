ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום (שני) דיון מעקב על יישום מסקנותיה בנוגע לעצירת העלייה בתעריפי התחבורה הציבורית.

במהלך הדיון נמסר כי לפי הסיכומים מול משרד האוצר, לא צפויה עליית מחירים בשנת 2026 - בכפוף לאישור תקציב המדינה.

לפי הנתונים שהוצגו בוועדה, ללא אישור התקציב תידרש מציאת מקור תקציבי חלופי למימון דחיית ההתייקרות, אשר עלותה נאמדת בכ-20 מיליון שקלים בחודש. אם התקציב יאושר, תעריפי התחבורה הציבורית לא יעלו באפריל או ביוני, והעלייה תידחה לינואר 2027.

הדיון התקיים ביוזמת ח"כ סימון דוידסון, על רקע דרישות לבטל את המנגנון האוטומטי לייקור התחבורה הציבורית ולהסדיר השקעות בשירות.

חברי כנסת ביקשו לדעת מהן תוספות השירות המתוכננות והאם השיפורים ממומשים בפועל. נציג משרד התחבורה ציין כי תקציב בגובה 176.5 מיליון שקלים אושר בסוף 2025, והמימוש בפועל יחל במהלך השנה הנוכחית.

בדיון הובעה גם ביקורת על היעדרות מתמשכת של הנהגת משרד התחבורה מדיוני הוועדה, וכן הועלתה שאלת עיכוב התקציב בעקבות עמדת הסיעות החרדיות.

חברי כנסת טענו כי הציבור ממשיך לשאת בעלויות יוקר המחיה - הכוללות עליות במסים, מים, חשמל וארנונה - ללא שיפור בשירות התחבורתי.