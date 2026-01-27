צפו: אביו של רן גואילי נפגש עם הרופאות שזיהו את גופתו צילום: דוברות המשטרה

ד"ר אסי שרון, רופאת שיניים שזיהתה את גופת החלל רן גואילי הי"ד, סיפרה בראיון ל"ידיעות אחרונות" על הרגעים המרגשים לאחר שהתברר כי אכן מדובר בו.

"כשפתחתי את התמונה ששלחו לי מהקבר שנחפר צעקתי 'זה רני, זה הוא'. צעקתי לעבר הרופא שירד לקבר שיעלה את הגופה לזיהוי סופי שיקבע בוודאות שרני חוזר הביתה למשפחתו, אבל כבר ידעתי בתוכי. הספיקה לי התמונה ששלחו לי בצילום הראשוני כדי לקבוע שזה רני - הכרתי בעל פה את צילומי השיניים שלו וסימני הזיהוי בהם. כל הגוף שלי רעד מהתרגשות", שחזרה ד"ר שרון, המשמשת מפקדת יחידת רופאי השיניים המתנדבים של חטיבת הזיהוי הפלילי במשטרה.

היא סיפרה כיצד התנהל התהליך. "מפעילי הכלים ההנדסיים התחילו לחפור בורות יחד עם חיילי יחידת היס"ר, אל הבורות ירדו רופאי השיניים לצילום וזיהוי ראשוני. כעבור זמן מה החלו להצטבר גופות שרופאי השיניים צילמו בסלולרי כבר בתוך הבור ושלחו לנו. ככה פסלנו במהלך הלילה 200 גופות שהקברים שלהן נחפרו".

מתחילת המלחמה עסקה ד"ר שרון, יחד עם רופאי שיניים ואנשי מז"פ, בזיהוי של מאות מחללי המתקפה הרצחנית של חמאס. היחידה בראשה היא עומדת זיהתה את כל החללים החטופים שהוחזרו מרצועת עזה.

במבצע להשבתו של רן גואילי הי"ד השתתפו 20 רופאי שיניים שבדקו כ-250 גופות בפרק זמן של קצת יותר מ-24 שעות.