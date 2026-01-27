פרשן חדשות 12 עמית סגל מפרסם פרטים חדשים על האירועים שקדמו לחילוץ גופת החלל החטוף רן גואילי הי"ד מעזה.

לפני כשלושה חודשים פנו לוחמים למפקד פיקוד דרום וביקשו להרחיב את הקו הצהוב כך שיכלול גם את בית הקברות המוסלמי שבו נקבר גואילי. הבקשה נומקה בכך שמדובר באתר מסוכן לכוחות צה"ל - והאלוף אישר אותה.

החיילים פעלו בתוך שטח בית הקברות מבלי שידעו שקיים סיכוי שגואילי הי"ד נקבר בו. במסגרת הפעילות אותרה מנהרת טרור מתחת לבית הקברות והושמדה.

באחרונה הגיע חיזוק מודיעיני לטענה שרן גואילי נקבר במקום ולאחר שהמבצע עבר שורה של תיאומים הוא אושר לפעילות.

במהלך החיפושים לאיתור גופתו של גואילי הי"ד 700 גופות הוצאו מקברן ו-250 נסרקו. בסופו של דבר הוא אותר עטוף בשק גופות תקני של בית החולים שיפא, לבוש מדי משטרה, נעול נעלי משטרה וחגור חגורה משטרתית.

אמש חשף שב"כ כי לפני כחודש, במסגרת מבצע חטיפה בדרום עיר עזה, נעצר מחבל של הג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בפעילות צבאית נגד כוחות צה"ל במהלך המלחמה, והובא לחקירה.

צה"ל מפרסם תיעוד חדש מהמבצע להשבת החלל החטוף רן גואילי צילום: דובר צה"ל

במהלך חקירתו, סיפר על מעורבותו בהעברת גופתו של רן גואילי בין מספר מיקומים, והצביע על מעורבים נוספים שהיו מודעים למיקום הקבורה.

המודיעין שהושג במהלך החקירה חיזק את ההבנה לגבי מיקום הקבורה בבית הקברות אלבטש שבצפון רצועת עזה.

בשב"כ ציינו כי בעקבות המידע, בוצע מבצע נרחב בשטח, שבמהלכו זוהתה גופתו של רן גווילי והושבה לישראל.