תיעוד מהפעילות לזיהוי רן גואילי הי"ד צילום: דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (שלישי) תיעוד חדש ומצמרר מהמבצע להשבת גופתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי הי"ד שהוחזר אתמול משטח רצועת עזה.

בסרטון נראים רופאים ואנשי צוות רפואי לצד חיילי צה"ל, כשהם בודקים את גואילי ומצליבים את פרטיו מול מאגרי המידע שבידיהם. לאחר שהושלם תהליך הזיהוי, נראים הלוחמים פורצים בבכי.

מוקדם יותר פורסמו פרטים חדשים על האירועים שקדמו לחילוץ גופתו של גואילי מעזה.

לפני כשלושה חודשים פנו לוחמים למפקד פיקוד דרום וביקשו להרחיב את הקו הצהוב כך שיכלול גם את בית הקברות המוסלמי שבו נקבר גואילי. הבקשה נומקה בכך שמדובר באתר מסוכן לכוחות צה"ל - והאלוף אישר אותה.

תיעוד: פעילות כוחות צה"ל לאבטחת מרחב מבצע "לב אמיץ" צילום: דובר צה"ל

החיילים פעלו בתוך שטח בית הקברות מבלי שידעו שקיים סיכוי שגואילי הי"ד נקבר בו. במסגרת הפעילות אותרה מנהרת טרור מתחת לבית הקברות והושמדה.

באחרונה הגיע חיזוק מודיעיני לטענה שרן גואילי נקבר במקום ולאחר שהמבצע עבר שורה של תיאומים הוא אושר לפעילות.

במהלך החיפושים לאיתור גופתו של גואילי הי"ד 700 גופות הוצאו מקברן ו-250 נסרקו. בסופו של דבר הוא אותר עטוף בשק גופות תקני של בית החולים שיפא, לבוש מדי משטרה, נעול נעלי משטרה וחגור חגורה משטרתית.

צילום: דובר צה"ל

