שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן, מתייחס בראיון לערוץ 7 להתפתחויות ברצועת עזה ולהשלכות שלאחר השבת כלל החטופים החיים והחללים.

לדבריו, "אחרי החזרת כל החטופים, והחזרת רן גואילי, גיבור ישראל שיצא להילחם עבור כולנו, הדבר העיקרי שעומד לנגד עינינו הוא ריסוק החמאס באופן סופי. עשינו תשעים אחוז מהעבודה וצריך להשלים מאה אחוז מהעבודה".

כהן מדגיש כי המשימה המרכזית בשלב הבא היא פירוק חמאס מנשקו, "המשמעות היא הבטחה שחמאס לא יחזיק יותר בנשק. זה הדבר העיקרי של השלב הבא".

על אף הדיווחים על התחמשות מחודשת של ארגון הטרור, הוא אומר: "אנחנו פועלים להשלים את המשימה עד תומה. חמאס הפך לצל של עצמו. הוא המיט אסון על תושבי עזה. משימת ההתאבדות שלהם נגד ישראל הביאה לקריסת הציר השיעי כשנסראללה לא איתנו בלבנון, אסאד לא איתנו בסוריה, החות'ים נפגעו ואיראן נמצאת במצב הקשה ביותר שלה מאז 79'".

כהן מזכיר את ההערכות לפיהן ישראל לא תיכנס לרפיח ולא תחזיר את החטופים - ההערכות שלא התממשו, וכך להערכתו יקרה גם באתגר השלמת משימת הכרעתו של חמאס. האם כחבר קבינט הוא רגוע? "הדבר האחרון שאני, הוא רגוע. אנחנו פועלים להמשיך. ההנחיות של הקבינט הן להמשיך במשימות".

בדבריו מזכיר השר כהן את הקולות שנשמעו מהאופוזיציה להסגת כוחות צה"ל לקווי השישה באוקטובר, לכניעה ישראלית, לשחרור כולל של המחבלים. "אמרנו להם שאנחנו נחושים להשלים את המשימה עד תומה. אנחנו נחושים להבטיח שלא יהיה ארגון שיחזיק בנשק ברצועת עזה ובראשם חמאס".

על האופן בו יקרו הדברים בפועל הוא מציין כי במסגרת ההסכמות עם נשיא ארה"ב קיים פרק זמן מסוים של מספר חודשים שבהם תהיה הזדמנות לכוח הרב לאומי להביא לפירוז הרצועה ולפירוק החמאס מנשקו. הוא עצמו מטיל ספק בסיכוי שאכן כך יעלה בידו של הכוח הרב לאומי, ובאשר לנוכחות הישראלית ברצועה הוא מוסיף ואומר כי "אין טעם לסגת לפני שמשלימים את המשימה הזו. הדבר העיקרי בעדיפות עליונה הוא פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. בזה צריך להתעסק ולהתמקד".

על מעורבות קטאר וטורקיה בהכרעות אודות עתידה של הרצועה, מה שנדמה היה שהוא קו ישראלי אדום וכעת מוטל בספק לנוכח שילובן של שתי המדינות במועצת השלום של טראמפ, אומר השר כי לא יהיו חיילים קטארים וטורקים ברצועת עזה והשליטה הביטחונית ברצועה תהיה אך ורק בידיים ישראליות.

בהתייחס להחלטת טראמפ לצרף את שתי המדינות למועצת השלום שלו, אומר כהן כי מקרה זה הוא אחד מאותם מקרים בהם ישראל חלוקה על עמדתו של נשיא ארה"ב.

בהתייחס למעבר רפיח ופתיחתו אומר השר כי "מעבר רפיח יהיה תחת פיקוח ישראלי למעבר אדם בלבד. מה שצריך להיות שם הוא יציאת עזתים מעזה. זה מה שצריך להיות שם. עזה היא עיי חורבות ואין טעם שיכנסו לשם. אני לא רואה את עזה משתקמת כל כך מהר ולכן צריך לתת שם אפשרות לאנשים לצאת".

לסיום הוא נשאל אם מדובר בשאיפה וחזון שלו לגבי השימוש במעבר רפיח הפתוח או שמא מדובר במהלך שנועד לשם כך בהגדרתו. "ברור. זה ישמש גם ובעיקר ליציאת עזתים החוצה. הם נמצאים שם במצב קשה מאוד כתוצאה מהאסון שחמאס המיט עליהם, ולכן שיצאו, והכול יהיה תחת פיקוח ובקרה ישראלית".