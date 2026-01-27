שופט בית משפט השלום בתל אביב, אבנר יפרח, דחה היום (שלישי) את תביעת הדיבה שהגיש פעיל 'אחים לנשק' עמרי רונן נגד חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. השופט קבע כי לדיסטל עומדת חסינות פרלמנטרית.

רונן תבע פיצוי בסך 500 אלף שקלים בעקבות דברים שאמרה דיסטל אטבריאן, לפיהם "ידיו מגואלות בדם" נרצחי השבעה באוקטובר.

בתגובה לפסק הדין, מסר רונן כי בכוונתו להגיש ערעור: "חסינות חברי הכנסת אינה מעניקה להם רישיון להוציא דיבתם של אזרחים, להסית נגדם או לסמן אותם כמטרות להשתלחות חסרת רסן".

הוא הוסיף, "לא ויתרתי מעולם, ואני לא מתכוון לוותר גם הפעם. אמשיך להילחם על האמת, על שמי הטוב ועל הצדק שצריך להראות ולהעשות".

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מסרה בתגובה כי תמשיך "להדהד את פשעי ארגון אחים לנשק עד שיקחו אחריות על הפגיעה בכשירות צה"ל".

לדבריה, "התביעה של עומרי רונן מאחים לנשק נגדי על סך חצי מליון ש"ח סולקה על הסף וגולגלה מכל המדרגות".