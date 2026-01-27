מאות שדכנים מהקהילה החרדית השתתפו השבוע בוועידה העירונית השנייה בבני ברק, שעסקה בדרכי התמודדות עם משבר השידוכים בציבור החרדי.

הוועידה התקיימה ביוזמת ראש העיר חנוך זייברט, ובלטה בה נוכחות של שדכנים מרחבי הארץ ואף מחו"ל.

בכנס נשמעו ביקורות נוקבות על מגמת סירוב להצעות שידוך מצד הורים, גם כאשר מדובר בהצעות מתאימות.

הרב יונתן שווארץ מארה"ב, הנחשב לדמות מפתח בתחום השדכנות החרדית, התייחס לתופעה ואמר כי ישנם הורים "שחיים באווירה שהם אמורים לקבל את ה'עידית שבעידית', ופוסלים הצעות מתאימות על הסף".

שווארץ קרא לשדכנים להתמודד באומץ מול סירובים שאינם מהותיים, ולהסביר להורים את חשיבות ההקשבה לפרטים לפני דחיית הצעה. "העבודה לא קלה, יש קשיים ואתגרים, אבל תמשיכו בכל העוצמה", אמר.

במהלך הוועידה הוצגה גם תוכנה טכנולוגית חדשה, המחברת בין עשרות קהילות חרדיות ומסייעת לארגן את תהליך השידוך בצורה נוחה וממוקדת.

זייברט אמר כי "השידוכים הם אחד האתגרים הגדולים בציבור החרדי ומשפיעים על אלפי משפחות".