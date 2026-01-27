ח"כ משה סעדה (הליכוד) התייחס בראיון לערוץ 7 למשבר סביב תקציב המדינה, סוגיית חוק הגיוס ומערכת המשפט. לדבריו, אין מדובר במשבר אמיתי אלא במהלך תקשורתי בלבד.

"זה לא משבר, זה פייק משבר. התקציב יעבור בקריאה ראשונה מחר בערב, וזה פייק משבר", אמר סעדה בביטחון.

לגבי חוק הגיוס, סעדה הסביר כי הסוגיה מורכבת יותר ונמצאת במוקד מחלוקת פנימית בציבור החרדי. "חוק הגיוס זה אירוע יותר מורכב. האירוע מורכב הוא מונח אצל החרדים בינם לבין עצמם".

הוא הביע ספק ביכולת החוק לעבור את מבחן בג"ץ. "ככל שהם הולכים על חוק גיוס שהוא עם פחות סנקציות, הסיכוי שלו לעבור בבג"ץ קטן". לדבריו, "בג"ץ יבטל אותו הרי בסוף, מה הם רוצים החרדים? לא את הגיוס. את הכסף".

בהמשך הציע לדחות את חקיקת החוק, "הכי נכון לדחוק את חוק הגיוס לממשלה הבאה". הוא טען כי החוק הקיים אינו שוויוני ואינו ערכי, ויש לערוך מהלך חקיקתי רחב.

בסיום דבריו התייחס לדבריו של נשיא בית המשפט העליון בנוגע לגל החקיקה ואמר, "זה לא גל חקיקה אלא גשמי ברכה".