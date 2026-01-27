השעון נעצר גדעון מרקוביץ/TPS

בשעה 17:35 הערב (שלישי) נעצר השעון הסמלי בכיכר החטופים בתל אביב - לראשונה מאז שהחל לפעול עם פרוץ המלחמה.

הטקס נערך במקום ביוזמת מטה המשפחות להחזרת החטופים, עם שובו של רני גואילי הי"ד, החלל החטוף האחרון.

הטקס נפתח בהזנת הקוד לעצירת השעון, ולאחר מכן נשאו דברים שירה גואילי, אחותו של רן גואילי; מישל אילוז, אביו של גיא שנרצח בשבי; יעל אדר, אמו של תמיר שנפל בהגנת קיבוץ ניר עוז; שגב כלפון, שנחטף מהמסיבה בנובה; ומלכי שם טוב, אביו של שורד השבי עומר שם טוב.

שירה גואילי, אחותו של רן, נשאה דברים בטקס: "ב-7 באוקטובר השעון שלנו עצר, שום דבר לא קרה - וקרה כל כך הרבה. רני יצא, נלחם, הציל, נחטף והוחזר. עכשיו אפשר לעצור את השעון הזה ואנחנו יכולים לנשום בהקלה ולהתאבל. העולם המשיך לזוז אבל רציתי שיעצור יחד איתנו, שלא יבוא הבוקר אם רני לא חוזר. עכשיו אני יכולה להגיד שרני איתנו, בבית. קשה לי להאמין. נאמר לי שזה רק יהיה קשה יותר. שום דבר לא בסדר או טוב. לפחות עכשיו אפשר להתחיל".

שורד השבי יוסף חיים אוחנה אמר: "אם היו אומרים לי אז שאני אעמוד פה כשהשעון עוצר הייתי עובר את הכל בחיוך. תודה לכם שלא ויתרתם".

שורד השבי שגב כלפון סיפר: "את השעון הזה ראיתי לראשונה בעזה, שעון שמנה זמן החטופים לא רק בימים אלא בדקות ושניות. ככה הרגשנו. כל דקה היא נצח וכל שנייה יכולה להיות האחרונה. ככה הרגישו גם המשפחות של כל 255 החטופים".

"התמונות שלכם מהכיכר, תומכים במשפחות שלנו וקוראים 'עד האחרון' - אתם הייתם האור והתקווה שלנו. הכוח של המשפחות שלנו. האור בקצה המנהרה. זה היה אור גדול. תודה שהייתם עבורנו, תודה למי שהיה לנו קול ותודה לחיילים. תודה למטה החטופים. אני רואה את הקשר החם של המשפחות, למדתי על המאבק להשבתנו רק כשחזרתי - ראיתי את מה שעשיתם בשבילנו. תודה רבה".

מהמטה נמסר לקראת האירוע: "השעון היה חלק בלתי נפרד מנוף הכיכר, מן העצרות ומרגעים שמחים ועצובים. כעת, אחר השבתו של החטוף האחרון, גיבור ישראל ומגן עלומים, רס"ר רן גואילי, הגיעה העת לעצור את השעון. אף אחד לא דמיין בחלומות הגרועים ביותר כי השעון יתקתק זמן ארוך כל כך".

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS