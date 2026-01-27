עתירה לבג"ץ הוגשה היום (שלישי) נגד מינויו של חננאל שם טוב ליו"ר הוועדה הממונה על המועצה הדתית בירושלים.

העתירה מופנית נגד שר הדתות יריב לוין, מנכ"ל משרדו יהודה אבידן, היועצת המשפטית של המשרד, והיועץ המשפטי לממשלה.

העותרים, סגני ראש העיר ירושלים אדיר שוורץ ויוסי חביליו, טוענים כי השר בחר שוב לעקוף את הדרישה להקים מועצה דתית נבחרת, כפי שמתחייב בחוק, והעדיף מינוי ועדה ממונה, לטענתם "במהלך חריג המנציח מצב בלתי תקין ומתמשך בעיר הבירה".

הם מציינים כי לירושלים אין מועצה דתית נבחרת מזה שנים, וכי המהלך הנוכחי פוגע בשקיפות ובניהול התקין של גוף ציבורי החולש על תקציב של כ-70 מיליון שקלים, מעסיק כ-750 עובדים וכ-350 בלניות.

העותרים גם מותחים ביקורת על כישוריו של חננאל שם טוב, שהתמודד בעבר מטעם ש"ס לראשות עיריית ביתר עילית, ואינו מחזיק לטענתם ברקע מקצועי מתאים לניהול מערך כה מורכב בירושלים.

לטענתם, המינוי נעשה ללא פרסום, ללא ועדה מייעצת, ללא מאגר מועמדים, וללא כל התייעצות עם ראש העיר - בניגוד לחוק שירותי הדת ולתקנות 2022.

בעתירה מבקשים העותרים להורות על ביטול המינויים, עצירת פעילות הוועדה הממונה, וחיוב המשרד לקדם הליך חוקי להקמת מועצה דתית נבחרת.

עו"ד בתיה כהנא דרור, חברת ישראל ביתנו שעמדה מאחורי הגשת העתירה, מסרה: "מדובר בעתירה התוקפת שיטה מושחתת של מינויים פוליטיים על חשבון הציבור, שבה שיקולים מפלגתיים וסידור משרות למקורבים גוברים על כישורים ומקצועיות".

היא הוסיפה, "מוסדות שירותי הדת הם נכסי הציבור, לא נחלת אבות של יהדות התורה וש"ס. תושבי ירושלים זכאים לשירות ראוי ומקצועי - זה שלהם, לא של דרעי ולא של גפני".